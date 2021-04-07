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Патрушев: Россия не собирается вмешиваться в конфликт в Донбассе

Секретарь Совбеза РФ заявил, что у России нет планов по вмешательству в конфликт на востоке Украины

Россия не вынашивает планы по вмешательству в конфликт в Донбассе. Об этом 7 апреля в интервью «Коммерсанту» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры», — подчеркнул Патрушев.

Он добавил, что нынешняя ситуация является «следствием серьезных внутренних проблем на Украине».

«Они решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам», — заявил секретарь Совбеза РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин сегодня заявил, что самопровозглашенная республика не собирается начинать войну, но если Киев пойдет в наступление, не остановится на нынешних границах.

Что думают эксперты по обе стороны границы об эскалации ситуации на востоке Украины, читайте в материале «Фонтанки».

The New York Times, а также расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали о переброске российских военнослужащих в Ростовскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.

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Комментарии (3)

Набеглов
Так прямо и сказал - Россия не вмешивается в Донбасс? Ну слава богу.
Юра Алекс
ха ха ХА...
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