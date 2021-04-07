Патрушев: Россия не собирается вмешиваться в конфликт в Донбассе

Россия не вынашивает планы по вмешательству в конфликт в Донбассе. Об этом 7 апреля в интервью «Коммерсанту» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.



«Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры», — подчеркнул Патрушев.



Он добавил, что нынешняя ситуация является «следствием серьезных внутренних проблем на Украине».



«Они решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам», — заявил секретарь Совбеза РФ.

