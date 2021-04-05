«Никто не блуждал и не блуждает». Песков заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению

Российская армия не представляет угрозы ни для одной страны мира, а по территории своей страны её подразделения перемещаются в тех районах, где это нужно военным РФ. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 5 апреля сообщает «Интерфакс».
Данная тема была поднята в ходе общения Пескова с журналистами после публикаций о том, что российские военные передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами. Пресс-секретаря президента спросили, «почему российская армия стала такой «стеснительной» на российской территории и не получится ли так, что военные могут заблудиться как в 2014 году».
«Никто не блуждал и не блуждает, — ответил на это Песков. — Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным. Для обеспечения надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности. Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям».