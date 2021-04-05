«Никто не блуждал и не блуждает». Песков заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению

Российская армия не представляет угрозы ни для одной страны мира, а по территории своей страны её подразделения перемещаются в тех районах, где это нужно военным РФ. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 5 апреля сообщает «Интерфакс».



Данная тема была поднята в ходе общения Пескова с журналистами после публикаций о том, что российские военные передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами. Пресс-секретаря президента спросили, «почему российская армия стала такой «стеснительной» на российской территории и не получится ли так, что военные могут заблудиться как в 2014 году».

