Глава ДНР: Мы не хотим войны, но если Киев пойдет в наступление, не остановимся на нынешних границах

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Донбассе хотят дипломатического урегулирования конфликта и не собираются начинать войну. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС.



«Ситуация на линии соприкосновения остается, увы, крайне неспокойной, ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону. Количество обстрелов увеличивается. По вчерашнему дню мы были свидетелями того, что новый виток эскалации усилился. Мы привыкли к тому, что как только приезжают какие-то высокие европейские или американские «гости» на своеобразные экскурсии, идет демонстрация со стороны Вооруженных сил Украины», — сказал Пушилин.

