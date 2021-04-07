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Глава ДНР: Мы не хотим войны, но если Киев пойдет в наступление, не остановимся на нынешних границах

Денис Пушилин заявил, что ДНР не собирается начинать войну

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Донбассе хотят дипломатического урегулирования конфликта и не собираются начинать войну. Об этом 7 апреля сообщает ТАСС.

«Ситуация на линии соприкосновения остается, увы, крайне неспокойной, ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону. Количество обстрелов увеличивается. По вчерашнему дню мы были свидетелями того, что новый виток эскалации усилился. Мы привыкли к тому, что как только приезжают какие-то высокие европейские или американские «гости» на своеобразные экскурсии, идет демонстрация со стороны Вооруженных сил Украины», — сказал Пушилин.

При этом он добавил, что если Киев пойдет в наступление, то ДНР не остановится на своих нынешних границах.

Что думают эксперты по обе стороны границы об эскалации ситуации на востоке Украины, читайте в материале «Фонтанки».

The New York Times, а также расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщали о переброске российских военнослужащих в Ростовскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия наращивает присутствие войск на границе с этой страной, назвав это «игрой мускулами в формате военных учений». При этом украинский лидер отметил, что его страна «готова к любым провокациям».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ заявил, что российская армия передвигается по территории страны по своему усмотрению.

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Комментарии (9)

Never_Mind
Кому-то когда-то уже была нужна "маленькая победоносная война" для поднятия тухлого рейтинга. Окончилось Цусимой. В ватный плебс просто вливают ведрами соловьиный помёт в виде ура-патриотического угара. Пятиминутки ненависти к хохлам уже начались по федеральным СМИ.
261860121
Слова И. В. Сталина, сказанные им 27 июня 1930 года в Политическом отчете ЦК XVI съезду ВКП(б): «Ни одной пяди чужой земли не хотим. Но и своей земли, ни одного вершка своей земли не отдадим никому».
Мужской Взгляд
Если уже загорится, то идти надо будет до самого конца, иначе грош цена его словам.
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