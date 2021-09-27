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Медведев: Рекомендация от Twitter подписаться на Навального является вмешательством в дела России

Медведев считает рекомендации Twitter вмешательством в дела России

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Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что алгоритмы соцсети Twitter, благодаря которым осужденный оппозиционер Алексей Навальный попадает наверх списка рекомендаций, являются вмешательством в дела России.

«Когда я смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, естественно первого человека, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство», — сказал Медведев 27 сентября в интервью Russia Today.

Также он добавил, что во время выборов Центризбирком подвергался «огромному количеству кибератак». Приблизительно половина из них якобы происходила из США.

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Комментарии (23)

Brevnault
В чистом виде вмешательство в дела Twitter.
Never_Mind
Недимон высунулся из нафталина? Домик для уточек требует ремонта?
W Bons
пора ответить мерзкому твиттеру нашим скреппером ,
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