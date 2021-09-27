Медведев: Рекомендация от Twitter подписаться на Навального является вмешательством в дела России

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что алгоритмы соцсети Twitter, благодаря которым осужденный оппозиционер Алексей Навальный попадает наверх списка рекомендаций, являются вмешательством в дела России.
«Когда я смотрел рекомендации Twitter, на кого мне подписаться, естественно первого человека, которого мне рекомендовали, был Навальный, который отбывает уголовное наказание. Разве это не вмешательство в дела другой страны? В чистом виде вмешательство», — сказал Медведев 27 сентября в интервью Russia Today.
Также он добавил, что во время выборов Центризбирком подвергался «огромному количеству кибератак». Приблизительно половина из них якобы происходила из США.