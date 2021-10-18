Трое погибших при пожаре в Кронштадте. Ночью там горела квартира

В ночь на 18 октября в Кронштадте по адресу: Пролетарская улица, д. 17, загорелась одна из квартир. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 03:28.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в двухкомнатной отдельной квартире, расположенной на втором этаже 4-этажного дома, выгорела комната площадью 15 кв. м.

Из горящей квартиры были эвакуированы двое мужчин и женщина. Спасти их не удалось: прибывшие медики констатировали смерть.



Ещё 12 человек спасатели эвакуировали из соседних квартир.

