Мужчина, тело которого нашли после пожара в Колпино, был жестоко избит. На месте работает СК

В дом 32 по проспекту Ленина в Колпино, где 14 октября горела квартира, вызвали полицию и Следственный комитет. Травмы мужчины, тело которого там нашли, не позволяли сделать вывод о том, что он скончался только из-за пожара.



Как стало известно «Фонтанке», по предварительным данным, эксперты зафиксировали более 10 ран на голове погибшего — 48-летнего хозяина квартиры. Также у него был сломан нос.



Сообщение о пожаре поступило в МЧС по Петербургу рано утром. В трёхкомнатной квартире пламя охватило шесть квадратных метров в 16-метровой комнате. Возгорание ликвидировали быстро, сообщалось, что в результате пожара погиб мужчина.

