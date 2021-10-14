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Мужчина, тело которого нашли после пожара в Колпино, был жестоко избит. На месте работает СК

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В дом 32 по проспекту Ленина в Колпино, где 14 октября горела квартира, вызвали полицию и Следственный комитет. Травмы мужчины, тело которого там нашли, не позволяли сделать вывод о том, что он скончался только из-за пожара.

Как стало известно «Фонтанке», по предварительным данным, эксперты зафиксировали более 10 ран на голове погибшего — 48-летнего хозяина квартиры. Также у него был сломан нос.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС по Петербургу рано утром. В трёхкомнатной квартире пламя охватило шесть квадратных метров в 16-метровой комнате. Возгорание ликвидировали быстро, сообщалось, что в результате пожара погиб мужчина.

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Комментарии (1)

266081655
Из жизни глубинного народа.....
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