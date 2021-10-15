В Колпино после того, как на пожаре нашли тело мужчины с ранами головы, задержан его сводный брат

Сотрудники уголовного розыска Колпинского района задержали 33-летнего монтажника-сборщика, после того как нашли тело его сводного брата в квартире после пожара.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 октября, накануне около половины десятого вечера на Октябрьской улице напротив Харламова сквера был задержан 33-летний ранее судимый мужчина.



Его искали весь день после того, как около шести утра после тушения пожара в квартире дома на проспекте Ленина в Колпино нашли обгоревшее тело его 48-летнего брата. На теле погибшего помимо ожогов были найдены следы жестокого избиения — на голове у мужчины было не меньше 13 ран, а также был сломан нос.

