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В Колпино после того, как на пожаре нашли тело мужчины с ранами головы, задержан его сводный брат

Житель Колпино задержан после обнаружения на пожаре тела избитого брата

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Сотрудники уголовного розыска Колпинского района задержали 33-летнего монтажника-сборщика, после того как нашли тело его сводного брата в квартире после пожара.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 октября, накануне около половины десятого вечера на Октябрьской улице напротив Харламова сквера был задержан 33-летний ранее судимый мужчина.

Его искали весь день после того, как около шести утра после тушения пожара в квартире дома на проспекте Ленина в Колпино нашли обгоревшее тело его 48-летнего брата. На теле погибшего помимо ожогов были найдены следы жестокого избиения — на голове у мужчины было не меньше 13 ран, а также был сломан нос.

Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

В квартире, по предварительной информации, нашли пустую десятилитровую канистру, а также документы погибшего и военный билет его сводного брата. Нашли сотрудники СК и предмет, которым могли быть нанесены раны, — обломок кирпича.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности по наркотический статье. И с июля этого года находится на подписке о невыезде по делу о мошенничестве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (1)

VKuser4684442
В КолпинЕ, дорогая редакция. И в заголовке, и в тексте. Или "в городе Колпино", или "в Колпине", tertium non datur.
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