Пожар в доме Чубакова дотлел до СИЗО. Следствие хочет ареста для подрядчика капремонта

Малахов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По данной статье ему грозит до 2 лет лишения свободы. На звонки «Фонтанки» Малахов не ответил.

«Петроградский районный суд зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Малахова. Ходатайство еще не рассмотрено», — сообщили там.

Суд по делу назначен на завтра. Как стало известно «Фонтанке», на него пригласили и жителей пострадавших квартир.

Ранее, как рассказывала «Фонтанка, из-за пожара в доме Чубакова также было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).

ООО «Мастер Руф» проводило в доме-памятнике работы «по восстановлению отдельных элементов несущих строительных конструкций». По данным сайта госзакупок, стоимость работ составила около 9,4 млн рублей. Оригинальную конструкцию снесли после предыдущего пожара в 2020 году. В Фонде капитального ремонта «Фонтанке» заявляли, что ремонтные работы по устранению аварийности деревянной башни завершили в конце сентября. То же подтверждал «Фонтанке» и сам Малахов, утверждая, что с 30 сентября рабочих на объекте не было. В управляющей компании и администрации района информацию о том, что работы были полностью завершены, опровергли.

Пожар в доме Чубакова начался около шести часов вечера 9 октября. Работы по проливке и разборке продолжались до 6 утра 10 октября. Никто не пострадал, но несколько квартир были уничтожены, а большая их часть пострадала. Жильцам предложили временное жилье.

