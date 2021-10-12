«Мне даже не верится, что это когда-то восстановят». Последствия пожара в доме Чубакова

Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Корреспондент «Фонтанки» побывала на разборе завалов после масштабного пожара в доме Чубакова на Петроградской стороне. По данным Жилищного комитета Петербурга, 9 октября в огне из 38 квартир пострадало 25, в том числе 14 коммуналок. В доме проживает 76 семей, это 140 человек. За помощью в подборе жилья из них, по данным администрации района, обратились 43 человека.

В понедельник, 11 октября дом номер 30 открыт нараспашку. Какие-то люди выносят обгоревшие балки, арматуру, заносят различную технику. Из трех парадных больше всего досталось жильцам второй — над ними расположена превратившаяся в факел башня.



Жителей двух коммуналок на шестом этаже, под самой под башней, дома не было. Вечер субботы многие проводили с друзьями или родственниками. Жительница одной из коммунальных квартир Евгения (имя изменено. — Прим. ред.) ночует в предоставленном социальном жилье, в разрушенную тушением пожара квартиру пришла переживать. «Мне даже не верится, что это когда-то восстановят, потому что у нас сверху все рухнуло», — говорит она. В кухне и комнатах — разруха. Подушки, одеяла, техника — все мокрое. Деревянные перекрытия из-за огня и влаги оголились. Облицовка отлетела с потолка практически везде. Пенсионерка перемещается по коммуналке в маске. Дышать тяжело и в ней, и без неё.



Мария Долбиш/«Фонтанка.ру»

«Седьмой этаж выгорел весь во всем доме», — говорит сосед Евгении. Владимир (имя изменено. — Прим. ред.) с семьей живет в коммуналке, над которой начался пожар. Точнее, жил в той коммуналке. Сейчас это невозможно.

В рамках капремонта ООО «Мастер Руф» восстанавливало в доме оригинальную башню, которую снесли в прошлом году. В Фонде капремонта заявляют, что строительно-монтажные работы были завершены еще 30 сентября, «о чем свидетельствует акт о выполненных работах, подписанный Фондом, управляющей компанией и подрядчиком». Это опровергают и в районной администрации, и в управляющей компании.



К слову, то, что работы там подрядчик продолжал и после, подтвердили в ЖКС-2 Петроградского района. Если с башней вроде как было покончено, то с квартирой ниже — нет. Это, в частности, указано в акте от 1 октября. Там в результате осмотра комиссия в одной из комнат нашла грибок, а в другой — незавершенную отделку. Все это предстояло еще доработать. «Настоящий акт составлен в присутствии представителя Фонда регионального оператора капитального ремонта», — сообщается в документе, который есть в распоряжении «Фонтанки».

Это, оказывается, как раз квартира Владимира. В одной из комнат, где подрядчик должен был сделать отделку, отбита вся штукатурка. В квартире над ним, в которой есть выход в башню, как утверждает Владимир, жили рабочие. Там они хранили стройматериалы, и именно там, по словам местных, и был очаг возгорания. Накануне происшествия, по словам Владимира, подрядчики поднимались туда навеселе.

«Одного я встретил в лифте вечером в пятницу. До этого его попросил мне показать, когда сделают над нами гидроизоляцию. Он вот и говорит, доделали, пойдем покажу. Пришли туда, посмотрел. А потом зашел рабочий подвыпивший с девушкой и поднялся с ней на башню. Видимо, хотел романтик устроить. Ну я и ушел», — сказал он.



Мария Долбиш/«Фонтанка.ру»

Гендиректор ООО «Мастер Руф» Иван Малахов заявил «Фонтанке», что в доме «никто из рабочих не отдыхал, и их там давно не было». «Могли быть посторонние, руферы, к примеру, они часто туда забирались, взламывали замки. Но был ли кто-то там, мне неизвестно, в настоящий момент мы проводим внутреннее расследование», — сказал Малахов.

По данным сайта госзакупок, стоимость работ составила около 9,4 млн рублей, и в настоящий момент они еще не окончены. В Фонде капитального ремонта, где заявляют, что строительно-монтажные работы были завершены 30 сентября, показать соответствующие документы «Фонтанке» не смогли. «Техническая документация по объекту передана в Жилищный комитет», — сказали там. В самом комитете подтвердили, что акт они действительно получали, но не об окончательной приемке. «Поступил промежуточный акт устранения замечаний от 30 сентября. Это не итоговый документ», — сообщили там.

В акте, который есть в распоряжении «Фонтанки», сказано, что в результате работы комиссии визуальным осмотром выявлено, что работы по устранению аварийности строительных конструкций выполнены. «Ранее выявленные замечания устранены в полном объеме, а именно выполнена покраска фасада башни и балкона, установлены отливы и водосточные трубы. Замечаний нет», — резюмируется в нем.



пострадавшие квартиры на седьмом этаже Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» пострадавшие квартиры на седьмом этаже Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» пострадавшие квартиры на седьмом этаже Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» пострадавшие квартиры на седьмом этаже Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» пострадавшие квартиры на седьмом этаже Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» пострадавшие квартиры на седьмом этаже Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» первый этаж башни Фото: Мария Долбиш/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В документе стоит подпись начальника участка, в ЖКС ее узнают. Он же в акте от 17 сентября указал на замечания, которые касались покраски конструкций. К 1 октября они были устранены. Получается, что башня накануне пожара была покрыта свежим слоем краски. Формально фонд объект сдал, ЖКС работы принял частично, но окончательная приемка работ так и не случилась.

На вопрос о том, была ли башня недавно покрашена, гендиректор ООО «Мастер Руф» заявил, что в деталях обсуждать работы не готов. «Была ли она покрашена и когда, какая разница. Замечания все были устранены, а работы выполнены», — подчеркнул он.

Малахов в свою очередь считает пострадавшей также и компанию: «Мы тоже потерпевшие. На этой неделе уже должны были подписать документы и производить оплату».

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

