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Пожар в Доме Чубакова на набережной Карповки стал уголовным делом

Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ возбуждено после пожара в Доме Чубакова на набережной Карповки, 30 в Петербурге. Об этом 12 октября сообщает городская прокуратура.

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«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации прокуратуры, в феврале 2020 года Фонд капремонта заключил договор с ООО «Мастер Руф». При производстве работ подрядчик нарушил правила безопасности, что привело к возгоранию кровли и ущербу в 8,8 млн рублей.

По данным властей, из 38 квартир в результате пожара пострадали 25. Около 30 человек воспользовались временным жильем.

Пожар в доме Чубакова, признанном объектом культурного наследия, начался около шести часов вечера в субботу, 9 октября. Огонь изначально заметили в башне дома, которую ремонтировал подрядчик Фонда капремонта, а потом пламя охватило и чердак здания.

Всего, по данным ГУ МЧС по городу, пожаром было объято 800 квадратных метров. Из здания вывели 100 человек, в том числе 12 детей, которых разместили в предоставленном «Пассажиравтотрансом» автобусе и в расположенной рядом гимназии.

Администрацией Петроградского района была проведена комиссия по чрезвычайным ситуациям, создан оперативный штаб по ликвидации последствий. Жилищный комитет привлек Аварийно-восстановительную службу. Выяснять причины пожара в тот же день начали сотрудники прокуратуры, а затем доследственную проверку организовали в городском СК. Работы по проливке и разборке продолжались до 6 утра 10 октября.

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