Пожар в Доме Чубакова на набережной Карповки стал уголовным делом

«По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



По информации прокуратуры, в феврале 2020 года Фонд капремонта заключил договор с ООО «Мастер Руф». При производстве работ подрядчик нарушил правила безопасности, что привело к возгоранию кровли и ущербу в 8,8 млн рублей.

