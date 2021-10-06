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Койки есть? А если найду? Как Петербург дошёл до расширения «Ленэкспо»

Почему в больницах Петербурга заканчиваются места и помочь может только «Ленэкспо»

Крупнейшие коронавирусные больницы Петербурга живут выпиской — мест нет. В Смольном мобилизуют скрытые резервы, и в пятницу откроют самый большой корпус в «Ленэкспо», вмещающий сразу 1 000 коек.

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автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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В Петербурге делают все, чтобы сохранить до последнего все профили плановой помощи горожанам, заявляют в комитете по здравоохранению. Перепрофилирование больниц на ковид лишает людей операций, которые они ждали годами. Но из-за того, что в стационары доставляют под 450 человек в сутки — идти на такие меры медицинские власти просто вынуждены.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина, главный инфекционный стационар Петербурга, практически заполнена, заявил главный врач Денис Гусев.

«Если в конце августа к нам ежесуточно поступало 25–30 пациентов, то сейчас, вчерашний день взять, по 60 пациентов. На сегодня мы практически полностью заполнены и живем за счет выписки. Вот мы выписали сегодня 50 человек и 50 новых пациентов положили. И так каждый день», — рассказал 5 октября Гусев.

По его словам, основной контингент больницы сейчас — это пациенты старшего возраста, 60+, которые не прививались и не болели раньше.

Плотно и в другом коронавирусном стационаре — в Покровской больнице на Васильевском острове. Утром 6 октября на 579 местах там лежал 651 пациент. А ведь еще 3 октября их было 599. На вопрос, где же они размещают новых пациентов, медики разводят руками: «В коридорах».

Плотно и в пятом павильоне «Ленэкспо» — на его 295 койках лежат уже 245 пациентов. В пансионате «Заря», в котором ранее заявляли 600 коек, сейчас лежат 629 пациентов.

В Смольном уверяют, что всё нормально — резерв около 20%. Но сами тем временем придумывают, как нарастить коечный фонд. Ведь только за минувшие сутки поступили разом 437 новых больных.

В свежей коронавирусной справке Смольного от 6 октября сообщается, что число развернутых коек резко увеличилось — со вчерашних 6 852 до 7 396. Добавились 544 места — это уже как целая больница. В комитете по здравоохранению объяснили, что это всё скрытые резервы.

«Добавлены койки в уже развёрнутых учреждениях. По 50–100 коек», — рассказали в комздраве «Фонтанке» 6 октября.

Кроме того, с четверга, 7 октября, добавляются 110 коек в Александровской больнице, с перспективой расширения — учреждение пока не целиком переведено на ковид. А 8 октября, в пятницу, в «Ленэкспо» вводят в бой павильон-гигант на 1000 пациентов.

Как рассказали «Фонтанке» в Госпитале для ветеранов войн (оператор комплекса в «Ленэкспо»), для начала в павильоне № 7 развернут 400 коек, с возможностью расширения. Он будет принимать легких пациентов. В прошлые подъемы заболеваемости это часто были студенты, живущие в общежитиях, и жители коммунальных квартир, которые не могут изолироваться на время болезни. «Семерку» последние пациенты покинули совсем недавно — 12 августа.

Интенсивные нагрузки не выдерживает даже оборудование. В Покровской больнице после круглосуточной работы сломались оба компьютерных томографа — собственный и работающий на территории больницы в частной клинике по ОМС. Детали для них нужно везти из-за рубежа, и простой растянулся на неделю. В итоге починить удалось пока только частный.

Но, как отмечают в комздраве, одним «Ленэкспо» пандемию не победить.

«Пациенты с ковидом обычно страдают еще букетом заболеваний. Покровская больница специализируется на коронавирусе и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваниях — этим объясняется ее сверхвостребованность. Многих пациентов не положишь в «Ленэкспо», — объяснили «Фонтанке» в комитете, добавив, что власти города делают все, чтобы сохранять до последнего другие профили медицинской помощи и плановую помощь. «Перепрофилирование любого многопрофильного стационара под ковид лишает людей возможности делать операции, которые они до этого ждали годами», — объясняют чиновники.

Всего в Петербурге развернуты на 6 октября 7 396 коек, и возможность для маневра у Смольного еще сохраняется. На пике второй волны, 31 декабря, в городе было 12 328 мест для пациентов с COVID-19 и пневмониями

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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Комментарии (4)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На .данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
пазузу
медработников нужно приравнять к военным и все льготы и пенсию после 20 лет дать иначе капец. и он не далеко.
Paul3390
А может - таки вспомнить, кто и по чьему указанию 10 лет типа оптимизировал здравоохранение? И кто виноват, что теперь, через полтора года после начала эпидемии, всё ещё не хватает ни коек ни врачей?
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