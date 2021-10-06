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В Покровской больнице починили частный томограф. Собственный пока ждет деталей

Один из двух компьютерных томографов в Покровской больнице снова заработал, как и обещали после публикации «Фонтанки». Диагностическое исследование прошли первые пациенты, сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

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Как уточнили в комздраве 6 октября, на территории больницы находятся два томографа — непосредственно в стационаре и в частной клинике, где исследования также проводятся за счет ОМС. Сломались сразу оба. Специалисты «Ай-Клиник Петергоф» около недели работали над устранением неисправности в устройстве, которое больше года в условиях пандемии работало круглосуточно.

Детали для собственного томографа больницы пока в пути — он не работает. Как добавили в комитете, в следующем году планируется приобретение нового компьютерного томографа для Покровской больницы.

Аналогичным образом «Ай-Клиник» работает в Николаевской больнице и Консультативно-диагностическом центре в Калининском районе.

Ранее «Фонтанка» писала, что в перегруженной коронавирусной Покровской больнице на Васильевском острове вышли из строя оба находящихся там томографа. После нашей публикации оборудование в медучреждении пообещали починить в течение ближайших часов.

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Комментарии (6)

ash364
...зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей,
А также в области балета мы впереди планеты всей.
265965095
Зато Россия в космосе кино снимает, а не мерикосы проклятые! Гордимся!
Alexander 17
Господи( прости что беспокою тебя) ....ну дай ты ума нашим руководителям....ну хоть самую малость.....
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