В Покровской больнице починили частный томограф. Собственный пока ждет деталей

Как уточнили в комздраве 6 октября, на территории больницы находятся два томографа — непосредственно в стационаре и в частной клинике, где исследования также проводятся за счет ОМС. Сломались сразу оба. Специалисты «Ай-Клиник Петергоф» около недели работали над устранением неисправности в устройстве, которое больше года в условиях пандемии работало круглосуточно.
Детали для собственного томографа больницы пока в пути — он не работает. Как добавили в комитете, в следующем году планируется приобретение нового компьютерного томографа для Покровской больницы.
Аналогичным образом «Ай-Клиник» работает в Николаевской больнице и Консультативно-диагностическом центре в Калининском районе.
Ранее «Фонтанка» писала, что в перегруженной коронавирусной Покровской больнице на Васильевском острове вышли из строя оба находящихся там томографа. После нашей публикации оборудование в медучреждении пообещали починить в течение ближайших часов.