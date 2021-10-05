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В перегруженной коронавирусной больнице на Васильевском острове сломались все аппараты КТ

Покровская больница на Васильевском острове уже около недели живет без аппаратов компьютерной томографии (КТ) — сломались оба, рассказали сотрудники учреждения «Фонтанке». Это один из самых загруженных коронавирусных стационаров города, который работает с перегрузом: на 543 местах лежат уже порядка 600 человек.

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«Действительно, в настоящее время ведутся ремонтные работы по восстановлению функционирования компьютерных томографов на территории больницы. Технические службы предпринимают все усилия для их скорейшего возвращения в арсенал, но существуют объективные причины. Необходимые детали доставляются из-за рубежа, что требует времени», — официально подтвердили «Фонтанке» 5 октября в пресс-службе больницы.

При этом в Покровской больнице также попросили отметить, что первый томограф должен вернуться в строй в ближайшее время, а КТ не является исключительной процедурой при диагностике состояния организма. Активно применяются рентген, лабораторная и функциональная диагностика, «что дает врачам адекватную картину для правильного и своевременного лечения», отметили в медучреждении.

С конца сентября в Покровской больнице наблюдают рост числа госпитализаций, а у дверей выстраиваются очереди из скорых.

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Комментарии (7)

Петр Сидорович
Все у нас хорошо, ракеты пуляют, ковид гуляет. Мы в едином порыве проголосовали. Денег нет, мы держимся. Минимальная зарплата хорошая, пенсию отодвинули, а в Коституции прописали, нет ЛГБТ. Безработица идет на убыль. И вы идите работать, если чё, я на обеде.
ElenaLeo
Зато у нас стабильность и нет войны. Да здравствует ЕР!
264979641
Прости, Юра, у нас всё сломано!
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