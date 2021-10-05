В перегруженной коронавирусной больнице на Васильевском острове сломались все аппараты КТ

«Действительно, в настоящее время ведутся ремонтные работы по восстановлению функционирования компьютерных томографов на территории больницы. Технические службы предпринимают все усилия для их скорейшего возвращения в арсенал, но существуют объективные причины. Необходимые детали доставляются из-за рубежа, что требует времени», — официально подтвердили «Фонтанке» 5 октября в пресс-службе больницы.



При этом в Покровской больнице также попросили отметить, что первый томограф должен вернуться в строй в ближайшее время, а КТ не является исключительной процедурой при диагностике состояния организма. Активно применяются рентген, лабораторная и функциональная диагностика, «что дает врачам адекватную картину для правильного и своевременного лечения», отметили в медучреждении.

