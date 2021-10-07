FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +10
72.57р83.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Нагрузка растет: в больницы Петербурга за сутки привезли более 500 пациентов с COVID-19

Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает расти. Если накануне сообщалось о поступлении в стационары 437, то 7 октября отчитались о 505 новых больных.

0
Печать

В эпидемиологической справке Смольного от 7 октября говорится, что в городе развернуты 7 506 коронавирусных коек, а заняты из них — 5 896. 561 пациент находится в реанимации, 254 подключены к ИВЛ, еще 254 человека принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 611 — пансионат «Заря». Амбулаторно лечатся 27 700 петербуржцев.

За сутки первично были вакцинированы 3 372 жителя города. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 8 405. Всего с начала кампании в Петербурге полностью привиты 1,71 млн горожан. В запасе еще 879 тысяч доз.

Крупнейшие коронавирусные больницы Петербурга жалуются, что живут выпиской — мест нет. На фоне растущей заболеваемости в Смольном разворачивают новые койки и выводят из резерва павильон-гигант в «Ленэкспо».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний