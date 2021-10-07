В эпидемиологической справке Смольного от 7 октября говорится, что в городе развернуты 7 506 коронавирусных коек, а заняты из них — 5 896. 561 пациент находится в реанимации, 254 подключены к ИВЛ, еще 254 человека принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 611 — пансионат «Заря». Амбулаторно лечатся 27 700 петербуржцев.
За сутки первично были вакцинированы 3 372 жителя города. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 8 405. Всего с начала кампании в Петербурге полностью привиты 1,71 млн горожан. В запасе еще 879 тысяч доз.
Крупнейшие коронавирусные больницы Петербурга жалуются, что живут выпиской — мест нет. На фоне растущей заболеваемости в Смольном разворачивают новые койки и выводят из резерва павильон-гигант в «Ленэкспо».
Нагрузка растет: в больницы Петербурга за сутки привезли более 500 пациентов с COVID-19
Госпитализация с коронавирусом и пневмониями в Петербурге продолжает расти. Если накануне сообщалось о поступлении в стационары 437, то 7 октября отчитались о 505 новых больных.
В эпидемиологической справке Смольного от 7 октября говорится, что в городе развернуты 7 506 коронавирусных коек, а заняты из них — 5 896. 561 пациент находится в реанимации, 254 подключены к ИВЛ, еще 254 человека принял временный госпиталь в «Ленэкспо», а 611 — пансионат «Заря». Амбулаторно лечатся 27 700 петербуржцев.