В Петербурге начали сворачивать госпиталь в «Ленэкспо»

Пятый павильон «Ленэкспо» на 295 коек продолжает принимать пациентов, которые переносят заболевание в средней и среднетяжелой форме. Сейчас здесь находится 111 человек.



«Благодаря вакцинации количество заболевших снижается, количество пациентов во временном госпитале уменьшается. Это позволяет вывести из оборота седьмой павильон. Кроме того, в первую и вторую волну пандемии мы в кратчайшие сроки построили и ввели в эксплуатацию несколько госпиталей-трансформеров, которые могут принимать как инфекционных, так и плановых больных. Они дают нам дополнительный запас коек, которые в случае необходимости можно быстро развернуть», — прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.