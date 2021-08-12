В Петербурге начали сворачивать госпиталь в «Ленэкспо»

Пятый павильон «Ленэкспо» на 295 коек продолжает принимать пациентов, которые переносят заболевание в средней и среднетяжелой форме. Сейчас здесь находится 111 человек.
«Благодаря вакцинации количество заболевших снижается, количество пациентов во временном госпитале уменьшается. Это позволяет вывести из оборота седьмой павильон. Кроме того, в первую и вторую волну пандемии мы в кратчайшие сроки построили и ввели в эксплуатацию несколько госпиталей-трансформеров, которые могут принимать как инфекционных, так и плановых больных. Они дают нам дополнительный запас коек, которые в случае необходимости можно быстро развернуть», — прокомментировал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Временный стационар на территории выставочного комплекса «Ленэкспо» впервые был развернут в апреле 2020 года. В первую волну — с апреля по август 2020 года в «Ленэкспо» прошли лечение 1743 пациента, во вторую волну — с 5 октября 2020 года по 20 февраля 2021 года — 4511 пациентов с коронавирусной инфекцией. В весенне-летний период 2021 года через седьмой павильон госпиталя прошли 1834 петербуржца.
Первого пациента в третью волну «Ленэкспо» принял 21 мая. С какими ожиданиями начинали работать врачи весной 2021 года, читайте в репортаже «Фонтанки».