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В Петербурге на коронавирус переведут новый корпус больницы № 33

Городская больница № 33 в Колпино присоединится к борьбе с коронавирусом. Пока новым корпусом-трансформером. Она дополнит новый павильон «Ленэкспо» и Александровскую больницу, сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

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«Сегодня в Александровской больнице разворачивают дополнительно 110 коек на прием больных с коронавирусной инфекцией. С завтрашнего дня начинает работу 7-й корпус «Ленэкспо», где на первом этапе будет 400 коек (павильон 5 на 295 коек продолжает работу). В выходные планируется запустить на прием инфекционных больных новый корпус-трансформер больницы 33 в Колпино», — рассказали в комздраве 7 октября.

Таким образом, количество коек под COVID-19 увеличивается до 7 506, резюмировали в комитете.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге власти уверяют, что делают все, чтобы сохранить до последнего все профили плановой помощи горожанам. Ведь перепрофилирование больниц на ковид лишает людей операций, которые они ждали годами. Но из-за того, что в стационары начали доставлять под 450 человек в сутки, — идти на такие меры приходится.

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Комментарии (7)

Михаил Ильюшенков
Двоякое ощущение. С одной стороны (про больницу 33), Колпино достойно нормальной больницы с адекватным приемным покоем, возможностью кардиологических интервенций итд. С другой стороны, планы были огромные, а реализация так себе. Ясно только одно, что больниц категорически мало. Одновременное закрытие "Колпино" и "Пушкина" приводит к перегрузке НИИ Джанелидзе и больницы 26. Между тем у нас устаревшие корпуса больницы 15 требуют замены на многоэтажные, нет больницы СМП в Приморском районе (больница МЧС дает мало мест на город), нет больницы в Красном селе. До сих пор не решен вопрос с пьяными гражданами. Не дело больниц бороться с буянами или людьми, требующими естественного протрезвления.
AP-SPb
А не надо с любым чихом в больничку везти, а потом раздувать на этом истерию. Да, пришёл сезон всевозможных орви-шек. Это нормально. Всегда так было. А учитывая, что когда резко похолодало весь город целенаправленно замораживали, даже странно что болеющих так мало. Просто раньше никто не маялся дурью с сатурациями, кт и прочими пцр-ами.
263836471
Китайцы ЗА НЕДЕЛЮ построили нужное количество больниц, а наше суперэффективное руководство аж через полтора года только и научилось, что ОТБИРАТЬ кем-то построенное! Что мешало за прошедшее время запланировать и построить универсальное лечебное учреждение на две-три тысячи мест, а когда нет болезней -использовать его как профилакторий? Только отсутствие воли и мозгов...
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