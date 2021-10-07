В Петербурге на коронавирус переведут новый корпус больницы № 33

«Сегодня в Александровской больнице разворачивают дополнительно 110 коек на прием больных с коронавирусной инфекцией. С завтрашнего дня начинает работу 7-й корпус «Ленэкспо», где на первом этапе будет 400 коек (павильон 5 на 295 коек продолжает работу). В выходные планируется запустить на прием инфекционных больных новый корпус-трансформер больницы 33 в Колпино», — рассказали в комздраве 7 октября.



Таким образом, количество коек под COVID-19 увеличивается до 7 506 , резюмировали в комитете.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге власти уверяют, что делают все, чтобы сохранить до последнего все профили плановой помощи горожанам. Ведь перепрофилирование больниц на ковид лишает людей операций, которые они ждали годами. Но из-за того, что в стационары начали доставлять под 450 человек в сутки, — идти на такие меры приходится.

