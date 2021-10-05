«Живем за счет выписки». В больнице Боткина в Петербурге почти нет свободных мест

«Если в конце августа к нам ежесуточно поступало порядка 25–30 пациентов, то сейчас, вчерашний день взять, по 60 пациентов в день. На сегодняшний день мы практически полностью заполнены и живем за счет выписки. Вот мы выписали сегодня 50 человек и 50 новых пациентов положили. И так каждый день», — рассказал 5 октября Гусев в эфире канала «Санкт-Петербург».



По его словам, основной контингент больницы сейчас — это пациенты старшего возраста, 60+, которые не прививались и не болели раньше. Плотно и в Покровской больнице, в которой в начале четвертой волны сломались все аппараты КТ.

