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«Живем за счет выписки». В больнице Боткина в Петербурге почти нет свободных мест

В инфекционной больнице им. Боткина в Петербурге заканчиваются свободные койки

Клиническая инфекционная больница им. Боткина в Петербурге практически заполнена и живет за счет выписки, заявил главный врач Денис Гусев.

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«Если в конце августа к нам ежесуточно поступало порядка 25–30 пациентов, то сейчас, вчерашний день взять, по 60 пациентов в день. На сегодняшний день мы практически полностью заполнены и живем за счет выписки. Вот мы выписали сегодня 50 человек и 50 новых пациентов положили. И так каждый день», — рассказал 5 октября Гусев в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, основной контингент больницы сейчас — это пациенты старшего возраста, 60+, которые не прививались и не болели раньше. Плотно и в Покровской больнице, в которой в начале четвертой волны сломались все аппараты КТ.

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Комментарии (3)

fedorsmolov
Каждый год было так. Но только сейчас это стало поводом колоть всех шмурдяком. Не новые же больницы строить?
Екатерина Иванова
Конечно нет мест и не должно быть. Во-первых сезонные ОРВИ сейчас, как и были всегда. Во-вторых оптимизация гласит - никаких пустых коек. Это нерентабельно. Зачем это подавать публике как трагедию - непонятно.
michailPotapov
никогда такого не было и вот опять
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