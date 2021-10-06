Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге скакнула выше 2000

Всего по России выявили 25 133 новых инфицированных, что примерно равно вчерашнему показателю — 25 110 . Заболевших снова нашли во всех регионах. Москва по-прежнему вносит самый большой вклад в коронавирусную статистику ( 3 589 случаев в день). Петербург по этому показателю держится на второй строчке по РФ.



С начала пандемии в РФ насчитали 7 662 560 случаев COVID-19, из которых 634 234 в Петербурге.

