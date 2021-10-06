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Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге скакнула выше 2000

За последние сутки в Петербурге было выявлено 2 187 случаев COVID-19. Накануне их число снизилось до 1 894. Об этом 6 октября сообщает оперативный штаб.

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Всего по России выявили 25 133 новых инфицированных, что примерно равно вчерашнему показателю — 25 110. Заболевших снова нашли во всех регионах. Москва по-прежнему вносит самый большой вклад в коронавирусную статистику (3 589 случаев в день). Петербург по этому показателю держится на второй строчке по РФ.

С начала пандемии в РФ насчитали 7 662 560 случаев COVID-19, из которых 634 234 в Петербурге.

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Комментарии (9)

Гриб
Я вам один умный вещь скажу, только ..тссссссссссссс
У меня колллега по работе вторично заболела попав в эту статистику.Симптомы сопли и температура 37, как при ОРЗ
***_555
А может рекорды за счёт тех, кого "забыли" посчитать перед "выборами"?
264516531
Беларусь ничего не закрывала И ничего, живут же и не в списке тех, кому надо уже милостыню просить
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