Петербургский горизбирком передал мандат сенатора Кутепова полковнику Носову

Петербургская избирательная комиссия передала место депутата Законодательного собрания Владимиру Носову. Свободное место образовалось благодаря тому, что депутаты отправили в Совет Федерации Андрея Кутепова.
Как сообщили «Фонтанке» 5 октября в петербургском избиркоме, кому передать свободный мандат, в таких случаях решает партия. «Единая Россия» приняла решение передать место в Заксобрании Носову.
Владимир Носов был депутатом в прошлом созыве. До избрания он работал в аппарате петербургского ЗакСа, занимая пост начальника отдела специальных работ. Также Носов является главой исполкома регионального отделения «Единой России», он — бывший военный, полковник.