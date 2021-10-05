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Петербургский горизбирком передал мандат сенатора Кутепова полковнику Носову

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Петербургская избирательная комиссия передала место депутата Законодательного собрания Владимиру Носову. Свободное место образовалось благодаря тому, что депутаты отправили в Совет Федерации Андрея Кутепова.

Как сообщили «Фонтанке» 5 октября в петербургском избиркоме, кому передать свободный мандат, в таких случаях решает партия. «Единая Россия» приняла решение передать место в Заксобрании Носову.

Владимир Носов был депутатом в прошлом созыве. До избрания он работал в аппарате петербургского ЗакСа, занимая пост начальника отдела специальных работ. Также Носов является главой исполкома регионального отделения «Единой России», он — бывший военный, полковник.

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Комментарии (2)

AKM
Что это за "отдел специальных работ" при ЗакСе? И почему его начальник должен теперь писать городские законы?
Abu-Denis
А когда Носов был майором, его не путали с Ковалевым ?
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