Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко официально отказались от мандатов в Госдуме

Победившие на выборах в Госдуму РФ глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, сопредседатель центрального штаба ОНФ и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва, а также главврач Коммунарки Денис Проценко официально отказались от думских мандатов «Единой России». Об этом стало известно в ходе заседания ЦИК в среду, 29 сентября.



О намерении вышеперечисленных представителей первой пятёрки избирательного списка ЕР отказаться от мандатов «Фонтанка» писала ещё на прошлой неделе. Позднее в Кремле подтвердили, что Шойгу и Лавров остаются на своих местах в правительстве РФ.

