Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко официально отказались от мандатов в Госдуме

Победившие на выборах в Госдуму РФ глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, сопредседатель центрального штаба ОНФ и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва, а также главврач Коммунарки Денис Проценко официально отказались от думских мандатов «Единой России». Об этом стало известно в ходе заседания ЦИК в среду, 29 сентября.
О намерении вышеперечисленных представителей первой пятёрки избирательного списка ЕР отказаться от мандатов «Фонтанка» писала ещё на прошлой неделе. Позднее в Кремле подтвердили, что Шойгу и Лавров остаются на своих местах в правительстве РФ.
Ранее Центризбирком России утвердил результаты выборов в Госдуму и признал их «состоявшимися и действительными». Согласно итогам голосования, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.