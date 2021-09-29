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Лавров, Шойгу, Шмелева и Проценко официально отказались от мандатов в Госдуме

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Победившие на выборах в Госдуму РФ глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, сопредседатель центрального штаба ОНФ и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва, а также главврач Коммунарки Денис Проценко официально отказались от думских мандатов «Единой России». Об этом стало известно в ходе заседания ЦИК в среду, 29 сентября.

О намерении вышеперечисленных представителей первой пятёрки избирательного списка ЕР отказаться от мандатов «Фонтанка» писала ещё на прошлой неделе. Позднее в Кремле подтвердили, что Шойгу и Лавров остаются на своих местах в правительстве РФ.

Ранее Центризбирком России утвердил результаты выборов в Госдуму и признал их «состоявшимися и действительными». Согласно итогам голосования, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

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Комментарии (2)

O-o!
обычное кидалово
07A
Есть совесть у людей!
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