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ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их «состоявшимися и действительными»

Центризбирком России утвердил результаты выборов в Государственную думу, прошедших с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК на заседании подписали протокол и сводные таблицы с результатами голосования, сообщает ТАСС 24 сентября.

«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По словам председателя, комиссия признала выборы в Госдуму «состоявшимися и действительными».

Согласно итогам голосования, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

Помимо этого в Государственную думу прошли по одному представителю от «Родины» (Алексей Журавлев), Партии Роста (Оксана Дмитриева), «Гражданской платформы» (Рифат Шайхутдинов) и пять самовыдвиженцев: Владислав Резник, Леонид Бабашов, Олег Леонов, Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман.

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Комментарии (6)

Skazochny
народ то нет, и всех знаем пофамильно, и скрыться даже в Аргентине не получится, придётся за все преступления ответить.
Mr.Long
При этом везде стараются не озвучивать % явки )))
Свободу Лёхе!
Чтобы два раза не собираться, могли бы и по Афганистану сразу утвердить и признать..)
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