ЦИК утвердил итоги выборов в Госдуму и признал их «состоявшимися и действительными»

Центризбирком России утвердил результаты выборов в Государственную думу, прошедших с 17 по 19 сентября. Все 15 членов ЦИК на заседании подписали протокол и сводные таблицы с результатами голосования, сообщает ТАСС 24 сентября.



«Итоговые протоколы избиркомов по выборам в Госдуму объективно отражают результат голосования», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По словам председателя, комиссия признала выборы в Госдуму «состоявшимися и действительными».



Согласно итогам голосования, «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13.

