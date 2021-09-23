Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелёва не собираются в Госдуму

Единороссы Сергей Шойгу, Сергей Лавров (главы Минобороны и МИД), руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко не намерены переходить в Госдуму, сообщает 23 сентября РБК. Единственным кандидатом на мандат из пятёрки избирательного списка «Единой России» может стать детский омбудсмен Анна Кузнецова.



С пятёркой намерен встретиться президент Владимир Путин, по данным агентства, предположительно 27 сентября, как раз незадолго до истечения срока, по которому кандидаты, избранные депутатами, могут взять мандат или отказаться от него. Именно на встрече, как ожидается, решится, кто из лидеров возьмёт депутатский мандат.

