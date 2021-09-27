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Кремль: Шойгу и Лавров не идут в Госдуму

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Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров остаются на своих местах. Об этом РИА Новости 27 сентября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Шойгу с Лавровым не идут в Госдуму, хотя и входили в первую пятерку избирательного списка «Единой России». Ранее сообщалось, что от мандатов откажутся также главврач «Коммунарки» Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.

Из всей пятерки в парламент собирается только детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая займется в Госдуме проблемами семьи.

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Комментарии (10)

Урус-Баши
Отныне к ним обращаться не иначе, как "ваше высокопаровозие".
Валерий Мазнев
Уважаемые министры как всегда наврали ....Сказали что идут и не пошли...наглый обман избирателей! Впрочем так с этим избирателем и надо обращаться!
162730022
А что, действительно кто-то верил, что они променяют должность министра на депутатское кресло???
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