Кремль: Шойгу и Лавров не идут в Госдуму

Министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД Сергей Лавров остаются на своих местах. Об этом РИА Новости 27 сентября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Он уточнил, что Шойгу с Лавровым не идут в Госдуму, хотя и входили в первую пятерку избирательного списка «Единой России». Ранее сообщалось, что от мандатов откажутся также главврач «Коммунарки» Денис Проценко и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва.



Из всей пятерки в парламент собирается только детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая займется в Госдуме проблемами семьи.

