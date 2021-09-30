Мандаты ушли, министры остались. Кто займет места Шойгу и Лаврова в Госдуме

Центризбирком передал думские мандаты министра обороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко и руководителя фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой кандидатам от «Единой России» из четырех региональных групп. Об этом 30 сентября сообщает РБК со ссылкой на два источника в ЦИК.

Накануне, 29 сентября, победившие на выборах в Госдуму Шойгу, Лавров, Проценко и Шмелева официально отказались от своих мандатов. О намерении вышеперечисленных представителей первой пятёрки избирательного списка ЕР отказаться от мандатов «Фонтанка» писала ещё на прошлой неделе. Позднее в Кремле подтвердили, что Шойгу и Лавров остаются на своих местах в правительстве России. Из пятерки в Думу перейдет только уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.



«По итогам выборов в Госдуму списочные места распределяются следующим образом: сначала мандаты передаются кандидатам из федеральной части списка, затем распределяются по региональным группам в зависимости от полученного количества голосов. Если внутри группы кто-либо отказывается от мандата, тот передается следующему в списке. Если же в Госдуму не идет кандидат из федеральной части, то его мандат переходит в региональную группу с наибольшими остатками голосов избирателей, которых не хватило для получения «полноценного» мандата при первоначальном распределении», — уточняет РБК.

По данным источников издания, мандат Шойгу получил главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков. Мандат Лаврова достался первому замсекретаря севастопольского регионального отделения партии, депутату Госдумы седьмого созыва Дмитрию Белику. Мандат Проценко перешел депутату Заксобрания Краснодарского края Эдуарду Кузнецову. А по мандату Шмелевой в Думу пройдет вице-губернатор по внутренней политике Свердловской области Сергей Бидонько.

