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Путин рассказал, какие комиссии возглавит федеральная пятерка «Единой России»

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Пятерка списка «Единой России» возглавит специальные партийные комиссии. Об этом 27 сентября рассказал Владимир Путин во время видеоконференции.

«Вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией», — заявил президент РФ.

Министр обороны Сергей Шойгу будет отвечать за развитие Восточной Сибири, глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, врач Денис Проценко — по здравоохранению, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова займется защитой семьи, а сопредседателю центрального штаба Общероссийского народного фронта Елене Шмелевой достанется образование и наука.

Путин выразил уверенность, что работа комиссий позволит выполнить все наказы избирателей.

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Комментарии (12)

либералЪ76
министерств недостаточно, ещё и комиссии будут
Brevnault
"комиссии, специально созданные партией",
для координации работы комиссионных магазинов?
Владислав Терехин
Путин правда не член партии. А куда делся Димон?
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