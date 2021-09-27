Путин рассказал, какие комиссии возглавит федеральная пятерка «Единой России»

Пятерка списка «Единой России» возглавит специальные партийные комиссии. Об этом 27 сентября рассказал Владимир Путин во время видеоконференции.
«Вы возглавите в самой «Единой России» комиссии, специально созданные партией», — заявил президент РФ.
Министр обороны Сергей Шойгу будет отвечать за развитие Восточной Сибири, глава МИД Сергей Лавров возглавит комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников, врач Денис Проценко — по здравоохранению, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова займется защитой семьи, а сопредседателю центрального штаба Общероссийского народного фронта Елене Шмелевой достанется образование и наука.
Путин выразил уверенность, что работа комиссий позволит выполнить все наказы избирателей.