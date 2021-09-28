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В Мариинском дворце раздали мандаты петербургским депутатам седьмого созыва

В Законодательном собрании Петербурга раздали мандаты избранным депутатам седьмого созыва. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», во время вручения парламентарии сразу разделились на несколько фракций.

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Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Так, выходцы из Смольного целовали в щёку главу Горизбиркома Наталью Чечину (например, так сделали при получении мандата в прошлом вице-губернатор Александр Бельский и экс-глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков). При получении удостоверения уже бывшие депутатами под руководством Вячеслава Макарова — жали Чечиной руку. Единоросс Михаил Барышников вместо Чечиной поцеловал мандат. Яблочник Борис Вишневский в знак протеста отказался фотографироваться с Чечиной.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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Сама Чечина после церемонии заявила, что выборы прошли легитимно:

«Кампания была сложной, интересной и конкурентной. Участвовали восемь партий и более 600 кандидатов в депутаты. Санкт-Петербургская избирательная комиссия сделала все возможное, чтобы голосование состоялось, чтобы результаты были открытыми и гласными».

Отметим, что в петербургский парламент избрались представители шести партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди» и «Яблоко». Также в ЗакС прошла самовыдвиженка Марина Макарова (Лыбанева). Самой большой фракцией стала «Единая Россия» с 29 мандатами.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

dimas062
Счастливые обладатели удостоверений доступа к кормушке, безнаказанности и беззакония... в обмен на совесть.
266306874
"Выборы" сфальсифицированы на 146%. Едрисню пора бы на фонари, город освещать.
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