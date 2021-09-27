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В ЛДПР переиграли список депутатов в петербургском ЗакСе: мандат уходит знакомому авторитетных бизнесменов

Партия ЛДПР в Петербурге изменила состав собственной фракции в Законодательном собрании. Это видно из проекта решения городской избирательной комиссии 27 сентября по распределению мандатов депутатам Законодательного собрания.

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Согласно документу, изначально мандаты должны были получить лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава регионального отделения Юрий Ломакин. Однако оба они отказались от мандатов. Один из них перешёл Павлу Иткину, уже бывшему депутатом в прошлом созыве, до этого — бизнес-партнеру Олега Капитанова (тоже депутата, а теперь главы комитета по межнациональным отношениям), совладельца компании «Штакен», которая управляет рестораном и отелем, расположенными в особняке Штакеншнейдера на Миллионной улице. Второй мандат по идее должен был бы перейти сыну лыжницы Любови Егоровой, футболисту Виктору Сысоеву. Однако он и его коллега по региональной группе в 22-м округе отказались от мандата. Теперь он достанется шедшему по списку в 21-м округе в Московском районе Максиму Эдуардовичу Яковлеву.

В прошлом созыве парламента Яковлев был главой Бюджетно-финансового комитета. Его называли ставленником бизнесмена и депутата Дениса Волчека (этим летом его приговорили к трем годам колонии за покушение на мошенничество). Волчек долгое время был депутатом в Петербурге, а в 90-е вместе с авторитетным бизнесменом Константином Яковлевым, известным также как Костя Могила, и Владимиром Кулибабой стал учредителем компании «Сириус С». По данным «Фонтанки», официально трудоустроено там было всего полтора десятка человек, Максим Яковлев был среди них.

В официальной биографии на сайте ЗакСа говорится, что Максим Яковлев с 1990 по 2001 год работал в рекламном бизнесе, а затем в сфере телерадиовещания: заместителем генерального директора ЗАО «Невский канал», первым заместителем генерального директора ОАО «Телерадиокомпания Петербург». В 2003–2007 годах был заместителем генерального директора ООО «Издательский дом "Собака"». Член ЛДПР с 2004 года. С апреля 2011 года по сентябрь 2015 года был координатором петербургского отделения. Тогда считалось, что влияние на партию в Петербурге имел Волчек.

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Комментарии (4)

Константа
Закон допускает такие передачи мандатов людям, которых не знают избиратели? Я что то пропустила?
Валерий Мазнев
Жирик себе не изменяет! Дружба с "пацанами" для него -святое!
Silver867
На аукционе разыграли мандат - кто больше даст.
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