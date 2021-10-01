20 октября — круглый стол «Мужское здоровье: что проверить и как сохранить надолго»

Обсуждение причин бесплодия чаще затрагивает вопросы женского здоровья, но в последнее время врачи говорят о растущем значении мужского фактора. В любом случае, обследование при бесплодии необходимо проходить и мужчинам, и женщинам. К тому же репродуктивной функцией здоровье мужчин не ограничивается, врачи в целом говорят о более низкой продолжительности жизни мужчин вследствие различных факторов. О том, какие существуют особенности сохранения здоровья, диагностики и лечения мужчин — обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Основные проблемы с мужским здоровьем — как заметить на ранней стадии?
- Мужское бесплодие — как диагностировать и как лечить?
- Особенности быстродействующих препаратов для потенции — кому они показаны и стоит ли доверять рекламе?
- Отношение мужчин к своему здоровью — меняется ли оно?
- Как влияет гормональный уровень на эмоциональное состояние, активность в жизни и работе?
- Почему мужчины, по статистике, живут меньше женщин? Действенные методы профилактики.
Приглашаем представителей клиник, специализирующихся на мужском здоровье.
Круглый стол состоится 20 октября 2021 года в 16.00.
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72