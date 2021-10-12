YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства» за дискриминацию

YouTube заблокировал канал «Блогер, которого вы заслужили», принадлежащий лидеру движения «Мужское государство» Владиславу Позднякову. 12 октября доступ к аккаунту закрыли «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».



Ранее канал Позднякова исчез из Telegram. Перед этим он опубликовал скриншоты переписки с администраторами площадки, из которых следовало, что представители магазинов приложений App Store и Play Market жалуются на распространение в канале «Мужского государства» материалов с дискриминацией людей из-за их сексуальной ориентации. По предварительным данным, хозяин канала сам ограничил к нему доступ, поменяв формат на приватный.

