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YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства» за дискриминацию

YouTube заблокировал канал Владислава Позднякова

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YouTube заблокировал канал «Блогер, которого вы заслужили», принадлежащий лидеру движения «Мужское государство» Владиславу Позднякову. 12 октября доступ к аккаунту закрыли «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».

Ранее канал Позднякова исчез из Telegram. Перед этим он опубликовал скриншоты переписки с администраторами площадки, из которых следовало, что представители магазинов приложений App Store и Play Market жалуются на распространение в канале «Мужского государства» материалов с дискриминацией людей из-за их сексуальной ориентации. По предварительным данным, хозяин канала сам ограничил к нему доступ, поменяв формат на приватный.

Сторонники «Мужского государства» известны травлей неугодных им людей и брендов. В августе Поздняков боролся с сетями ресторанов «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей, а в октябре вынудил «Таксовичкоф» снять двойной тариф с опции «женщина-водитель».

Аккаунты «Мужского государства» в соцсетях «ВКонтакте» и TikTok были заблокированы еще в 2020 году из-за «призывов к насильственным действиям». Основатель Telegram Павел Дуров ранее пояснял, что не блокирует канал Позднякова, потому что по нему «нет однозначной юридической оценки» и это не «грозит мессенджеру блокировкой».

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Комментарии (1)

265055770
Почему его так усиленно пиарят? Кто он вообще такой?
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