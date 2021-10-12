YouTube заблокировал канал лидера «Мужского государства» за дискриминацию

YouTube заблокировал канал «Блогер, которого вы заслужили», принадлежащий лидеру движения «Мужское государство» Владиславу Позднякову. 12 октября доступ к аккаунту закрыли «за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний».
Ранее канал Позднякова исчез из Telegram. Перед этим он опубликовал скриншоты переписки с администраторами площадки, из которых следовало, что представители магазинов приложений App Store и Play Market жалуются на распространение в канале «Мужского государства» материалов с дискриминацией людей из-за их сексуальной ориентации. По предварительным данным, хозяин канала сам ограничил к нему доступ, поменяв формат на приватный.
Сторонники «Мужского государства» известны травлей неугодных им людей и брендов. В августе Поздняков боролся с сетями ресторанов «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей, а в октябре вынудил «Таксовичкоф» снять двойной тариф с опции «женщина-водитель».
Аккаунты «Мужского государства» в соцсетях «ВКонтакте» и TikTok были заблокированы еще в 2020 году из-за «призывов к насильственным действиям». Основатель Telegram Павел Дуров ранее пояснял, что не блокирует канал Позднякова, потому что по нему «нет однозначной юридической оценки» и это не «грозит мессенджеру блокировкой».