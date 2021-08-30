Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







Основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков с командой своих соратников угрожает сервисам доставки суши за неугодную им рекламу. Лидер неформального сообщества требует извинений и одну победу уже одержал. Но внезапно обнаружилось, что в России есть бизнес, готовый противостоять ханжеству.

Паблик «Мужское государство» был создан во «ВКонтакте» в 2016 году. Обсуждались в нем идеи патриархата и национализма. Про самого Позднякова известно немного — ему 30 лет, вырос в Балаково Саратовской области, учился в медицинском колледже. Как он сам утверждает в соцсетях, зарабатывает на рекламе, тренерской деятельности и периодических донатах от соратников. Этот паблик и другие, со схожей тематикой, в 2020 году были заблокированы администраторами «ВКонтакте». Сейчас Поздняков координирует деятельность своих сторонников через Telegram, у его канала почти 87 тысяч подписчиков.



На прошлой неделе атаке соратников Позднякова подвергся сервис доставки суши «Ёбидоёби». В соцсетях ресторана было опубликовано фото, на котором темнокожего молодого человека окружают три девушки славянской внешности. Основателям заведения начали угрожать, Поздняков требовал извинений перед русскими. «Вот их сайт, делайте там липовые заказы на какие-нибудь адреса города Красноярска (на карте посмотрите), с оплатой курьеру на руки. Лол. Пусть работают. И делайте это каждый день, до тех пор, пока они не удалят со своей группы это говно и не принесут извинения», — писал Поздняков в своем телеграм-канале (здесь и далее в цитатах Позднякова орфография и пунктуация авторские).

Первое время сооснователи ресторана утверждали, что удалять фото не будут. Вскоре из-за спам-атаки у них упал сайт, в магазинах приложений для Apple и Android «Ёбидоёби» ставили низкие оценки. Подписчиков Поздняков призывал установить автодозвон до службы доставки и тем самым парализовать работу кол-центра. Владелец бизнеса Константин Зимен сообщал СМИ, что его юристы написали заявление в полицию. Судя по всему, не помогло. Пост с темнокожим молодым человеком был удален и появилась запись с извинениями.



29 августа, на следующий день после победы над «Ёбидоёби», в канале лидера «Мужского государства» появился пост с призывом «атаковать» сеть доставки суши «Тануки». В соцсетях компании было несколько постов с радужным флагом и фото с темнокожими, ресторан выступает за ликвидацию расовой дискриминации. «На лицо — откровенная пропаганда толерастии и навязывание чуждых Русскому народу ценностей», — писал Поздняков и обозначил требования: удалить не понравившиеся ему посты, извиниться и пообещать больше так не делать.

Для оформления липовых заказов его сторонники сотнями покупали сим-карты, в том числе в даркнете.



Служба доставки «Тануки» убрала опцию оплаты заказа наличными и картой курьеру, и тогда сторонники «Мужского государства» начали оформлять заказы через «Яндекс.еду», «Деливери Клаб» и другие подобные сервисы в регионах. В конце концов Поздняков додумался до того, что добиться удаления постов можно через шантаж сервиса «Яндекса». Он предложил два варианта — либо повлиять на «Тануки», чтобы те извинились, либо удалить магазин из агрегатора.



«На принятие решения у вас есть время до 31го августа 19:00 по московскому времени. В противном случае, завтра с 19:00 мы полностью начнем парализовывать всю курьерскую сеть яндекс еды в Москве липовыми заказами из всех рандомных ресторанов столицы!» — угрожает Поздняков.

«Тануки» днем 30 августа опубликовали пост, в котором сообщили, что удалять ничего не собираются, и призвали подписчиков отмечать в соцсетях Павла Дурова, Роскомнадзор и Минкомсвязи. Во время флешмоба предлагается спрашивать, «когда уже этот средневековый канал заблокируют».



Из «Яндекса» ресторан пока не удален, перебои в работе продолжаются. Днем в понедельник по Москве прокатилась волна ложных минирований ресторанной сети. Директор по маркетингу «Тануки» Станислав Колосков заявил РБК, что напрямую увязывает телефонный терроризм с угрозами от «Мужского государства». «Угрозы идут от тех самых каналов Владислава Позднякова — видимо, теперь он направил своих агентов не только на наш сайт, но и на физические рестораны. «Тануки» направил все необходимые материалы в правоохранительные органы, потому что это уже уголовное дело», — отметил он.

«Мужское государство» с момента появления занималось тем, что искало актрис старых порнофильмов. Если оказывалось, что девушки уже давно не снимаются во взрослом кино, их мужьям, работодателям и детям присылали скриншоты роликов, травили в соцсетях. Они также терроризировали россиянок, которые вышли замуж за африканцев и родили от них детей.

Поздняков и «Мужское государство» часто всплывают в СМИ как авторы жалоб, по итогам которых кого-нибудь задерживают. Из последнего — депортация из России комика Идрака Мирзализаде. Перед выдворением его арестовали на 10 суток по административной статье о возбуждении ненависти. В одном из выпусков он пошутил про русских, рассказывая, как он искал жилье и выбрасывал из съемной квартиры грязный матрас. МВД признало его пребывание в России нежелательным. Издание Znak.com обратило внимание на то, что изгнание комика совпало с удалением из Сети его сольного концерта, где Идрак Мирзализаде шутил про главу «Роснефти» Игоря Сечина и спикера Госдумы Вячеслава Володина.



Также Поздняков утверждал, что именно по его жалобе было возбуждено уголовное дело о пропаганде терроризма в отношении Юрия Хованского. Несколько лет назад блогер спел песню про Беслан. Возбуждению предшествовала онлайн-ссора между Хованским и блогером Стасом «ай как просто», в одном из роликов последний напомнил про существование легшей в основу уголовного дела записи.

Певица Алена Швец после внимания к себе соратников Позднякова отменила несколько концертов, правда сама она утверждала, что выступления переносятся из-за коронавирусных ограничений. «Мужское государство» увидело пропаганду ЛГБТ в творчестве Швец, полицию и местные органы власти соратники Позднякова закидывали жалобами.

В 2018 году Позднякова приговорили к двум годам условно за возбуждение ненависти к женщинам, но через несколько месяцев приговор был отменен. Блогер уехал за границу. Четверых его сторонников в Хабаровске приговорили к реальным срокам за создание экстремистского сообщества. Считается, что дело появилось после того, как в хабаровскую ячейку «Мужского государства» внедрился сотрудник ФСБ.



Поздняков утверждает, что со спецслужбами не сотрудничает. «Несмотря на то что левые СМИ пытаются мне это сейчас привязать (без единого доказательства), я не сотрудничаю ни с кем. Являюсь, и всегда буду оставаться свободным художником», — уверяет блогер и добавляет, что взаимодействует с людьми «из власти» традиционных и консервативных взглядов.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

