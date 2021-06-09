Чума на оба ваши дома. Что предшествовало задержанию Хованского и как с этим связаны Гоблин, «Мужское государство» и историк Соколов

Фото: Скриншот видео / Юрий Хованский / Youtube.com Поделиться Поделиться







Песни про Норд-Ост и про чеченцев из стрима блогера Нифёдова, за которые Хованского увезли в изолятор, впервые попали в Интернет почти год назад. Широко разошлись они спустя полгода после «премьеры», из-за конфликта блогера с коллегой по цеху Васильевым. Но по сути Хованскому «досталось» по касательной.

В январе 2020 года стример Сергей Иванов по кличке «продюсер» позвал Стаса Васильева (миллион подписчиков на основном канале «Ай, как просто») поучаствовать в его эфире. Тот напрямую отказываться не стал, но заломил цену в 50 тысяч рублей, надеясь, что так продюсер от него отстанет. Дальнейшее игнорирование со стороны Васильева, считает сам блогер, разозлило Иванова и в одном из его эфиров продюсер рассказал, что Васильев часто нарушает ПДД. В ответ через некоторое время полетела шутка про сношение продюсера с лошадьми. Тлеющий конфликт вышел на новый уровень. Иванов Васильева сдеанонил.



«Фонтанка» уже писала о любви Иванова к применению этого способа давления, хотя в стримерской среде деанон считается высшим грехом. Упоминали мы и о том, что 41-летний петербуржец Сергей Иванов с 2006 по 2013 год работал продюсером в компании Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Сотрудничество не сложилось, после чего Гоблин стал регулярным объектом для нападок со стороны продюсера. Старый знакомый Пучкова, историк Олег Соколов, после убийства им аспирантки также стал героем нескольких стримов в YouTube. За работу по судебному процессу над Соколовым «досталось» от стримера Иванова и «Фонтанке».

Иванова с Хованским связывает как раз нелюбовь к Гоблину. По словам ныне задержанного блогера, это у него с детства, а обсудить свою неприязнь ему было особо не с кем. Сотрудничество свелось к нескольким коммерческим проектам и посвященным Пучкову эфирам.

После шутки про коней к студии Васильева еще в новогодние праздники 2021 года в Лобне приехали несколько человек. Блогер обустроил студию в промзоне и долго боролся с крысами. Люди Иванова рассыпали возле здания сухой собачий корм. Публично известным стал и домашний адрес Стаса «Ай, как просто».



Васильев по мотивам деанона выложил ролик, описал ситуацию и другие выходки продюсера. Задал вопрос Хованскому, который, как помощник депутата госдумы от ЛДПР, мог бы повлиять на существование трэш-стримов и заявил, что своими беседами с Ивановым Хованский пиарил его канал. Особых претензий молодые люди друг к другу сперва не имели — задержанный ныне блогер осудил деанон, глобально решил сохранять нейтралитет и на чью-либо сторону не вставать. Но слова о пиаре ему не понравились. Васильев же не понимал, почему Хованский осуждал "пиар" Гоблином Соколова, но его стримы с Ивановым это совсем о другом. Несколько месяцев блогеры не скупились на нецензурную лексику, записывая часы видео, множа посты в Twitter и «войсы» в Telegram. К онлайн-обсуждению подтянулись многие, включая депутата Власова. Хованский орал и плакал. В череде взаимных оскорблений всплыло и упоминание оправдывающей терроризм песни. Фрагмент в своем стриме Васильев включил 21 февраля 2021 года.

23 февраля автор уже закрытого националистического паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков выложил в своем телеграм-канале это видео с песнями про героизирование чеченских террористов и события на Дубровке, когда в заложники были взяты зрители мюзикла «Норд-Ост». Он призвал подписчиков заходить на сайт петербургского ГУ МВД и писать на Хованского заявления.



Самые ранние следы видео с отрывком из стрима перед группировкой нацистов и обзорщиком Андреем Нифёдовым — июль 2020 года. Сейчас только одно из них выложено на канале некоего Юрия Прошкина, зарегистрирован который в феврале прошлого года. По данным «Фонтанки», публикация роликов именно на этом канале зафиксирована в материалах уголовного дела. https://www.fontanka.ru/2021/06/09/69960299/

Вскоре после задержания Хованского Васильев написал, что никогда на него никаких заявлений не писал и причастным себя к возбуждению дела не считает. «Обидно и жаль Юру. Я заявляю, что ни на кого кроме Иванова никаких заяв и проч. не писал. Не думаю, что один мой ролик привел к таким последствиям», — высказался блогер (орфография и пунктуация авторская. — Прим. ред.).

Поздняков, напротив, радуется и признается: «Наказать я его решил за его грязные слова в мой адрес и адрес моих подписчиков, а также за осуждение моей благой деятельности».

Еще один блогер, Дмитрий Ларин, который следил за всем конфликтом между Хованским и Васильевым, отметил, что Хованский ранее уже имел разговор на тему этих песен с Центром «Э». После беседы, считает Ларин, Юра прилагал все усилия для того, чтобы записи нигде в сети не было. «А кто у нас делает репосты? Кто на миллионные просмотры это вытаскивает? Стас "Ай, как просто"». Ларин также отметил контекст, в котором звучал Васильев: когда блогеров могут посадить за репост видео группы Rammstein.



Вместе с Хованским задержан был тот самый блогер Андрей Нифёдов, в чьем стриме впервые прозвучали «оправдывающие терроризм» строки. У него статус свидетеля. Утром 9 июня в созданном несколько недель назад канале «Андрей Нифёдов» появились одни из первых фото и видео из квартиры Хованского, без вотермарок. Все посты сопровождаются ссылкой на другой канал, посвященный якобы сливам об оппозиционерке Любови Соболь. Некоторые видео интимного характера сопровождаются бегущей строкой «телеграм мужское государство».

Хованский признал вину. Тем временем в ЛДПР поспешили заявить, что он уже полгода как не помощник депутата.

Подробней о том, чем прославился Хованский — тут.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру».

