«Увы, Хованский не идеальный человек». Депутат Власов заявил, что задержанный блогер уже полгода не является его помощником

Первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что задержанный по подозрению в оправдании террористической деятельности в Петербурге блогер Юрий Хованский не является его помощником уже на протяжении полугода.



«Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним, и Юрий Хованский уже полгода не является помощником депутата от ЛДПР. Удостоверение было отозвано по рекомендации Высшего совета ЛДПР», — прокомментировал задержание блогера и его связь с ним 9 июня депутат Власов.

