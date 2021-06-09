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«Увы, Хованский не идеальный человек». Депутат Власов заявил, что задержанный блогер уже полгода не является его помощником

Сотрудничество блогера Хованского и ЛДПР было прервано полгода назад, заявил депутат

Первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что задержанный по подозрению в оправдании террористической деятельности в Петербурге блогер Юрий Хованский не является его помощником уже на протяжении полугода.

«Увы, Хованский не идеальный человек. Он не всегда корректно высказывался, некоторые его шутки были за гранью. Поэтому как публичный политик я был вынужден прервать рабочие отношения с ним, и Юрий Хованский уже полгода не является помощником депутата от ЛДПР. Удостоверение было отозвано по рекомендации Высшего совета ЛДПР», — прокомментировал задержание блогера и его связь с ним 9 июня депутат Власов.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на представителя ЛДПР, ранее Хованский как популярный блогер занимался для партии сбором жалоб граждан. «Во время его стримов простые люди рассказывали о своих проблемах. Он эти сообщения собирал и передавал юристам ЛДПР, которые старались помочь», — уточнил депутат.

«Фонтанка» писала, что блогера и бывшего помощника депутата от ЛДПР Юрия Хованского задержали накануне вечером в квартире на Пушкинской улице в Петербурге. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма). По данным нашего издания, задержан 31-летний блогер был после жалобы некоего пользователя под именем Юрий (не Хованский), который в июле прошлого года опубликовал два видео. Оба файла — вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифёдова песни, исполненные Хованским. Их отправили на экспертизу, и специалисты нашли в них восхваление террористов и призывы к совершению терактов.

Позднее сам Хованский выступил с раскаянием и признал свою вину. Видео с его допросом показал СКР.

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