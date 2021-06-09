Раскаиваюсь. СК показал допрос блогера Хованского по делу о призывах к терроризму

На 5-секундном ролике допроса Хованский стоит у стены и рассказывает, что задержан по статье 205.2 УК РФ.

Как писала «Фонтанка» 9 июня, накануне в квартире на Пушкинской его взяли сотрудники Центра «Э» петербургского главка.

«В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь. Признаю вину».



По данным нашего издания, задержали 31-летнего блогера после жалобы некоего пользователя под именем Юрий (не Хованский), который в июле прошлого года опубликовал всего два видео. Оба файла — вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифёдова песни, исполненные Хованским. Их отправили на экспертизу, и специалисты нашли в них восхваление террористов и призывы к совершению терактов.

