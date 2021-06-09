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Раскаиваюсь. СК показал допрос блогера Хованского по делу о призывах к терроризму

Видео: Хованский признал вину по делу о публичном оправдании и призывам к терроризму

Следственный комитет официально подтвердил задержание блогера-миллионника Юрия Хованского в Петербурге.

Как писала «Фонтанка» 9 июня, накануне в квартире на Пушкинской его взяли сотрудники Центра «Э» петербургского главка.

На 5-секундном ролике допроса Хованский стоит у стены и рассказывает, что задержан по статье 205.2 УК РФ.

«В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь. Признаю вину».

По данным нашего издания, задержали 31-летнего блогера после жалобы некоего пользователя под именем Юрий (не Хованский), который в июле прошлого года опубликовал всего два видео. Оба файла — вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифёдова песни, исполненные Хованским. Их отправили на экспертизу, и специалисты нашли в них восхваление террористов и призывы к совершению терактов.

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Комментарии (12)

Laska77
назад в СССР: 34 год и НКВД :))) , прежде чем пошутить и ляпнуть, теперь надо иметь адвоката и подумать -ключевое слово)!!
5e4d025be3d69
машина Зингера совсем уже не может остановиться? делают из клоуна жертву репрессий. Помнится он еще говорил, что он гангстер)
MuCephei_88
Ну а за такое исполнение присесть на пару лет будет прекрасным финалом карьеры. И за беспорядок еще пару лет добавить.
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