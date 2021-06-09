На Хованского вышли через анонима. Подробности уголовного дела в отношении блогера

Некий пользователь под именем Юрий (не Хованский) в июле прошлого года опубликовал всего два видео. Оба файла — вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифёдова песни, исполненные Хованским. Эксперты, проводившие лингвистическое исследование материала, нашли в них восхваление террористов и призывы к совершению терактов.

Оперативники Центра «Э» проверили соцсети Хованского и нашли в его телеграм-канале голосовое сообщение, в котором блогер рассказывает, что песню про теракт на Дубровке он исполнял перед группировкой нацистов и обзорщиком Андреем Нифёдовым. Последний, кстати, тоже был доставлен в отдел полиции, у него дома в Гатчине прошли обыски. По данным «Фонтанки», по делу он проходит свидетелем. Нифёдов, судя по всему, успел предупредить товарища, потому запись про «Норд-Ост» из телеграм-канала Хованского пропала.

За Юрием Хованским пришли в его квартиру на Пушкинской. Внутри были он, пёс породы самоед и бардак. Блогер не стал отрицать, что исполнял сомнительные песни на стриме.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) в отношении Юрия Хованского», — официально сообщает пресс-служба городского ГСУ СК.