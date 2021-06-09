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На Хованского вышли через анонима. Подробности уголовного дела в отношении блогера

Стали известны подробности уголовного дела о публичных призывах к терактам, возбуждённого по мотивам песен блогера Юрия Хованского. По данным «Фонтанки», сотрудники Центра «Э» заметили «творчество» 31-летнего жителя Петербурга благодаря таинственному аккаунту на видеохостинге YouTube.

Некий пользователь под именем Юрий (не Хованский) в июле прошлого года опубликовал всего два видео. Оба файла — вырезанные из стрима обозревателя Андрея Нифёдова песни, исполненные Хованским. Эксперты, проводившие лингвистическое исследование материала, нашли в них восхваление террористов и призывы к совершению терактов.

Оперативники Центра «Э» проверили соцсети Хованского и нашли в его телеграм-канале голосовое сообщение, в котором блогер рассказывает, что песню про теракт на Дубровке он исполнял перед группировкой нацистов и обзорщиком Андреем Нифёдовым. Последний, кстати, тоже был доставлен в отдел полиции, у него дома в Гатчине прошли обыски. По данным «Фонтанки», по делу он проходит свидетелем. Нифёдов, судя по всему, успел предупредить товарища, потому запись про «Норд-Ост» из телеграм-канала Хованского пропала.

За Юрием Хованским пришли в его квартиру на Пушкинской. Внутри были он, пёс породы самоед и бардак. Блогер не стал отрицать, что исполнял сомнительные песни на стриме.

«Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) в отношении Юрия Хованского», — официально сообщает пресс-служба городского ГСУ СК.

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Комментарии (11)

rumet
когда смотришь на такие "задержания" опасных опрадателей терроризьму, экстремизьму и т.п. - понимаешь зачем России полицейских душу населения в разы больше, чем в поганых гейропах и пиндосиях))) А повесткой вызвать труженника ютуба -не..? никак?
Когда меня обокрал бывший мент и я написал заяву в 28 отд. полиции - с телефоном его и именем.. - то никто не шелохнулся... Когда у старух мошенники вытаскивают все гробовые - полиции нет.. Они заняты - вот хотя бы тем, чтобы мир узнал о каком-то дегенерате, поющем аки ишак во славу террактов.
AndrewBarsik
Было бы интереснее, если бы показали задержание и чистосердечное признание того, кто выложил видео с неправильной песней в сеть. Потому что преступление совершил именно он.
spb7771250
С текстом ознакомился, если не переврали текст в сми - то, даже учитывая, что автор-исполнитель дурачок - заведение уголовного дела полностью оправданно. Не надо такие песни писать, даже если ты ТП в штанах.
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