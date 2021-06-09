Фото: Скриншот видео / YouTube.com Поделиться Поделиться







Рассказываем, кто такой Юрий Хованский — блогер, сделавший скандалы своей профессией.

Юрию Хованскому 31 год, родом он из Пензенской области, но очень давно живет в Петербурге. За годы блогерской деятельности он сменил множество амплуа: успел побывать и стендап-комиком, и видеоигровым стримером, и подкастером, и рэпером. На его Youtube-канале почти 4,5 миллиона подписчиков. Это много, но не рекорд. Для сравнения: у Юрия Дудя чуть больше 9 миллионов, у Моргенштерна — 7 миллионов подписчиков.



Относительно недавно Хованский увлекся политикой и с лета 2019 года стал помощником депутата Виктора Власова от партии ЛДПР.

Однако куда больше Хованский знаменит не как политик и не как комик, а как скандалист. Провокация изначально была визитной карточкой его творчества. Мы вспомним лишь несколько самых показательных примеров.

Хованский против русского рока

Важным этапом становления блогера стала дерзкая битва с поклонниками отечественной рок-музыки. Не стесняясь в выражениях, Юрий Хованский оскорблял Виктора Цоя, Михаила Горшенева и других музыкантов.

Покойному лидеру группы «Кино» Хова (как его зовут подписчики) даже посвятил песню (вполне вероятно, что не одну), где есть, например, такие слова: «Какие нервные лица, быть беде, видал Я Виктора Цоя в гробу...». Дальше продолжать не будем, направление мысли, полагаем, понятно. Хованский против Noize MC

Впрочем, Юрий Хованский смог найти себе врагов и среди более актуальных артистов. Здесь нельзя не упомянуть конфликт блогера с рэпером Иваном Алексеевым, более известным как Noize МС.



Никаких внятных причин для ссоры не было, Хованскому просто не полюбились песни Алексеева, о чем он не поленился сообщить миру. Опять же, в самой грубой форме и не стесняясь в метафорах.

Для Нойза, кстати, Хованский тоже записал песню, а точнее «песню» — в коротком видео Хова играет на гитаре, воспроизводя ртом звуки, подходящие для похода в уборную.

В отличие от Цоя, Noize MC смог ответить блогеру. В 2014 году в Петербурге противники встретились на одном из мероприятий. Встреча закончилась короткой дракой.

Как впоследствии объяснил Алексеев в интервью Юрию Дудю, изначально он был настроен мирно и подошел к Хованскому, чтобы спросить, как долго с его стороны будут продолжаться нападки. «Бить его, наверное, не стоило», — признал Нойз.



Хованский и материнская любовь

Юрий Хованский практически амбассадор шуток про мам в Интернете, что прочно закрепило за ним репутацию «мамколюба».

Точно известно, что Хова очень грубо оскорблял маму упомянутого выше Noize MC, причем даже после того, как узнал, что она умерла, а также писал оскорбительные твиты рэп-артистке Кристине Си.



В 2017 году блогер, однако, смог направить мем про мам в позитивное русло. Вместе с Дмитрием Маликовым Хованский выпустил песню «Спроси у своей мамы», где в ироничной форме раскрыл проблему сменяемости поколений и их кумиров.



Хованский, баттл-рэп и стычка с Оксимироном

Как вы уже могли понять на примерах Цоя, Нойза и Маликова, Юрий Хованский всегда тяготел к музыке. Эта страсть вкупе с врожденной скандальностью сделала Хову идеальным участником рэп-баттлов Versus, которые в те годы как раз были на пике популярности.

Хованский баттлы судил, а позже стал в них и участвовать. Главным антагонистом стал другой популярный в тот момент блогер Дмитрий Ларин, имевший репутацию интеллектуала.

В 2016 году Хованский выиграл вербальную битву и настолько вдохновился успехом, что открыл в себе новую личность — гангстера и ушел писать рэп.

Так, в том же 2016 году МС Хованский выпустил клип «Батя в здании» — рэп-трек, сделанный по всем модным трендам тех лет. Жесткий бит, плотная агрессивная читка, а также регулярное оскорбление всех оппонентов в куплетах.



Позже новоявленный МС выпустил целый альбом и даже попытался играть живые концерты, что, впрочем, было не слишком успешным предприятием.

Важнее здесь то, что в какой-то момент Хованский настолько сильно вошел в образ дерзкого гангстера, что обратил на себя внимание самого Оксимирона.

Тогдашний рэп-король заметил очередной выпад Хованского в сторону Noize МС и написал следующее: «Юра, ты заигрался. То, что наша субкультура по-доброму посмеялась над твоими пародиями, не значит, что у тебя теперь карт-бланш на свинство».



Юра, ты заигрался. То, что наша субкультура по-доброму посмеялась над твоими пародиями, не значит, что у тебя теперь карт-бланш на свинство. https://t.co/vh4dNHjB3Y — Oxxxymiron (@norimyxxxo) November 21, 2016

Позже Хованский удалил все опасные твиты с оскорблениями, но в Интернете до сих пор есть скриншоты.

Впрочем, даже это Хова смог превратить в шоу, выпустив клип «Прости меня, Оксимирон», где якобы извиняется перед рэпером за свое поведение: «Мирон, прости, я и правда чего-то попутал, увлекся этими мечтами всего на минуту. В голову стрельнул успех, и я с чего-то решил, что искусство — это общий дом для нас всех».

Показать клип мы вам не можем, потому что там много матерятся.



Хованский против дизайна

Юрий Хованский не смог найти теплых чувств и для дизайнера Артемия Лебедева, которому в 2019 году блогер заказал логотип за 100 тысяч рублей в рамках программы экспресс-дизайна.

Для тех, кто не курсе: экспресс-дизайн подразумевает, что логотип не обсуждается с заказчиком. То есть отдаешь студии деньги и получаешь результат, а дальше — реагируй как хочешь.

Хованский и отреагировал. В видео от 1 августа 2019 года блогер 22 минуты нецензурно удивляется дизайну за 100 тысяч рублей. Причем сам Хова признается, что заказать логотип студии Лебедева его побудил тот факт, что дизайнер не знал, кто такой блогер Хованский.

«Сделал ли я это ради хайпа? Возможно, — честно признается Юрий. — Но я боялся, вдруг они сделают что-то такое (хорошее) и не получится пообщаться на эту тему. Но, к счастью, получилось то, что получилось».

Однако, несмотря на разгромную рецензию, Хованский до сих пор использует оформление Лебедева на своем канале.

Сам Лебедев чуть позже заявил, что его студия создала «потрясающий логотип», который «очень подходит Юрию Хованскому». Нападки блогера дизайнер предпочел игнорировать, пояснив, что его студия всегда «рисует (отличный) дизайн».



Опять же, показать эти видео мы вам не можем — там очень много мата.

Хованский и терроризм

Песни, которые стали поводом для сегодняшнего визита оперативников, Хованский исполнил на одном из совместных стримов с блогером Андреем Нифёдовым. На Youtube записи опубликованы около года назад.

По версии следствия, в них Хова «оправдывал теракт на Дубровке, призывал к убийству детей и новым взрывам в метро». Уже известно, что блогер признал свою вину, однако уточнил, что никогда публично не исполнял эти песни, только на стриме.

По информации «Фонтанки», сам Нифёдов в деле проходит в качестве свидетеля, а поводом для начала следственных действий стала наводка некоего анонима под, вероятно, вымышленным именем Юрий Прошкин.

На своем Youtube-канале Прошкин опубликовал две песни блогера — «Хованский про Норд-Ост» и «Хованский поет о чеченцах». Обе композиции уже изучили лингвисты. «Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) в отношении Юрия Хованского», — официально сообщает пресс-служба городского ГСУ СК.

Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, — до семи лет лишения свободы. Но можно отделаться и штрафом.

Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

