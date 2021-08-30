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Шутку не оценили. МВД признало «нежелательным» пребывание в России комика Мирзализаде

Пребывание в России комика Мирзализаде признано «нежелательным»

МВД России приняло решение о «нежелательности пребывания» гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде на территории РФ. Об этом 30 августа сообщается на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что комик в своей шутке использовал «выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности». По этой причине в МВД посчитали, что его нахождение в России может быть «угрожающим общественному порядку».

Ведомство особенно подчеркнуло недопустимость высказываний, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений в стране. В министерстве добавили, что МВД депортирует Мирзализаде из России, если он не покинет территорию РФ самостоятельно.

Административный арест комику Мирзализаде назначили по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его выступлении в мартовском выпуске YouTube-шоу «Разгоны». Комик рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риелторов сдать квартиру именно ему. Согласно протоколу, претензии вызвали его слова о том, что «французы — великая нация, и могут позволить себе быть националистами», «а это какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией».

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Комментарии (6)

263889931
Ничего там не выдернуто из контекста, все правильно разобрались! Расистская "шутка" с наглым оскорблением, там еще про матрас было...
Ref
Ну что не скажешь в шутейном разговоре? Он пошутил, в МВД тоже посмеялись. Поедет домой.
Cashmare
слово "русский" дОлжно произносить с придыханием, в полупоклоне, с выражением глубочайшего почтения и восторга в глазах. а то некоторые возбуждаются
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