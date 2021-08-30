Шутку не оценили. МВД признало «нежелательным» пребывание в России комика Мирзализаде

МВД России приняло решение о «нежелательности пребывания» гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде на территории РФ. Об этом 30 августа сообщается на сайте ведомства.



В заявлении отмечается, что комик в своей шутке использовал «выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности». По этой причине в МВД посчитали, что его нахождение в России может быть «угрожающим общественному порядку».



Ведомство особенно подчеркнуло недопустимость высказываний, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений в стране. В министерстве добавили, что МВД депортирует Мирзализаде из России, если он не покинет территорию РФ самостоятельно.

