Шутку не оценили. МВД признало «нежелательным» пребывание в России комика Мирзализаде

МВД России приняло решение о «нежелательности пребывания» гражданина Белоруссии Идрака Мирзализаде на территории РФ. Об этом 30 августа сообщается на сайте ведомства.
В заявлении отмечается, что комик в своей шутке использовал «выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности». По этой причине в МВД посчитали, что его нахождение в России может быть «угрожающим общественному порядку».
Ведомство особенно подчеркнуло недопустимость высказываний, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений в стране. В министерстве добавили, что МВД депортирует Мирзализаде из России, если он не покинет территорию РФ самостоятельно.
Административный арест комику Мирзализаде назначили по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его выступлении в мартовском выпуске YouTube-шоу «Разгоны». Комик рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риелторов сдать квартиру именно ему. Согласно протоколу, претензии вызвали его слова о том, что «французы — великая нация, и могут позволить себе быть националистами», «а это какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией».