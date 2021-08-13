«9 августа нашему другу и коллеге Идраку Мизализаде дали 10 суток за, внимание, шутку. За шутку, которую вырезали из контекста, за шутку, в которой нашли разжигание межнациональной розни, хотя Идрак как раз хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать эту ситуацию. Даже в таком виде на эту шутку сложно обидеться, но у кого-то это получилось. Стендап-комики в своих выступлениях рассуждают о жизни, а в жизни зачастую происходят ужасные и далеко не лицеприятные вещи, но рассуждать — не значит призывать», — отметили артисты стендап-сцены.

В записи приняли участие Руслан Белый, Алексей Щербаков, Денис Чужой, Сергей Орлов, Константин Пушкин, Данила Поперечный, Михаил Шац и другие известные в стране стендаперы.

Они указали на то, что юмор и комедия — это возможность задать вопросы, обозначить какие-либо проблемы.



«Для комика есть наказание. Если он сказал несмешную шутку, то никто в этот момент не смеется. Но за шутку нельзя лишать свободы. Свобода — это главное право человека, которое дано ему при рождении. Сажать за шутки — это последний шаг перед тем, как сжигать за научные теории», — считают стендаперы.