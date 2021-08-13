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«За шутку нельзя лишать свободы». Чужой, Поперечный, Щербаков и другие российские комики выступили в поддержку арестованного Мирзализаде

Российские комики поддержали Идрака Мирзализаде, получившего 10 суток ареста

Известные российские стендап-комики выступили в поддержку коллеги по цеху Идрака Мирзализаде, который получил 10 суток за оскорбление русских в своём выступлении. Ролик артисты опубликовали 13 августа.

В записи приняли участие Руслан Белый, Алексей Щербаков, Денис Чужой, Сергей Орлов, Константин Пушкин, Данила Поперечный, Михаил Шац и другие известные в стране стендаперы.

«9 августа нашему другу и коллеге Идраку Мизализаде дали 10 суток за, внимание, шутку. За шутку, которую вырезали из контекста, за шутку, в которой нашли разжигание межнациональной розни, хотя Идрак как раз хотел указать на проблему ксенофобии и утрировать эту ситуацию. Даже в таком виде на эту шутку сложно обидеться, но у кого-то это получилось. Стендап-комики в своих выступлениях рассуждают о жизни, а в жизни зачастую происходят ужасные и далеко не лицеприятные вещи, но рассуждать — не значит призывать», — отметили артисты стендап-сцены.

Они указали на то, что юмор и комедия — это возможность задать вопросы, обозначить какие-либо проблемы.

«Для комика есть наказание. Если он сказал несмешную шутку, то никто в этот момент не смеется. Но за шутку нельзя лишать свободы. Свобода — это главное право человека, которое дано ему при рождении. Сажать за шутки — это последний шаг перед тем, как сжигать за научные теории», — считают стендаперы.

Автор: Stand-Up Club #1<br>

Административный арест комику Мирзализаде назначили по обвинению в возбуждении ненависти (статья 20.3.1 КоАП) в его выступлении в мартовском выпуске YouTube-шоу «Разгоны». Комик рассказывал, какие приемы он использовал, чтобы убедить риелторов сдать квартиру именно ему. Согласно протоколу, претензии вызвали его слова о том, что «французы — великая нация и могут позволить себе быть националистами», «а это какой-то русский Павел смотрит на меня с претензией». Адвокаты комика отмечали, что прокуратура проверяла отрывок, вырванный из контекста, а не всё выступление.

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Комментарии (30)

plussa
Мне стыдно,но я не знаю,кто такие поперечный,белый ,чужой и т.д.И стендаперы не знаю,что за штука,но звучит забавно.Ясно дело,комик как-то несолидно,юморист-устарело,стендапер самое то для уровня комедиклабов и пельменей.Главное,стенд ап и ржунимогу.
FontankaReader
По Поперечному самому статья плачет давно.
Antuan Rokanten
А в чем шутка? Я так и не понял.
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