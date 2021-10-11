Создатель «Мужского государства» сообщил, что Telegram заблокирует его из-за требований Apple и Google

В сообщении от администраторов Telegram утверждается, что представители магазинов приложений App Store и Play Market жалуются на распространение в канале «Мужского государства» материалов с дискриминацией людей из-за их сексуальной ориентации. Они требуют ограничить доступ к паблику. «Мы с большой вероятностью будем вынуждены удовлетворить эти требования», — заявили в Telegram.

Лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков заявил, что администрация Telegram предупредила его о грядущей блокировке канала из-за требований Apple и Google. Скриншоты переписки с представителями мессенджера он опубликовал 11 октября в своем телеграм-канале.

«Паша, спасибо тебе за всё. За то, что всё это время не прогибался и всеми силами защищал свободу слова и волеизъявления. Понимаю, твоей вины здесь нет. От себя лишь хочу добавить, что тебе уже нужно начинать с этим что-то делать. Потому что аппетиты у Apple и Google будут только расти, и со временем Telegram может потерять то, ради чего его так сильно полюбили», — написал Поздняков.



Напомним, сторонники «Мужского государства» максимально неуважительно относятся к чужому мнению, если оно не совпадает с их позицией. Они неоднократно устраивали травлю людей и брендов: так, в августе Поздняков боролся с сетями ресторанов «Ёбидоёби» и «Тануки», которые использовали в своих рекламных постах фотографии темнокожих людей.



Аккаунты «Мужского государства» во «ВКонтакте» и TikTok были заблокированы еще в 2020 году из-за «призывов к насильственным действиям». Основатель Telegram Павел Дуров ранее пояснял, что не блокирует канал Позднякова, потому что по нему «нет однозначной юридической оценки», и это не «грозит мессенджеру блокировкой».

