Диабет, повреждение почек: с какими патологиями может родиться малыш у матери, перенесшей ковид

У беременных, перенесших коронавирус в первом триместре, увеличивается риск аномалий развития у ребенка Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться







Перенесенный во время беременности ковид несет весомые риски для ребенка. Если мама перенесла ковид в последнем триместре, то увеличивается риск преждевременных родов со всеми последствиями для ребенка, а в первом триместре растет вероятность аномалий развития детей. О том, как ковид влияет на самых маленьких, редакция Е1.RU попросила рассказать кандидата медицинских наук, врача-неонатолога Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества Светлану Бычкову. Там провели исследование с участием 144 женщин, перенесших ковид во время беременности, и 147 детей.



Самый опасный триместр

— Чаще беременные переносят ковид в легкой или средней форме, и данных о том, что это всегда и обязательно приводит к плохим исходам для новорожденных, нет. Но, по мировым исследованиям, у детей, рожденных от женщин, которые перенесли ковид во время беременности, осложнений несколько больше. Это в первую очередь зависит от того, на каком сроке женщина перенесла заболевание, — рассказала Е1.RU Светлана Бычкова.

Если это начало или середина последнего триместра и мать переносит заболевание в тяжелой форме, то повышается вероятность, что ребенок родится недоношенным. Такие дети чаще требуют реанимационной помощи и респираторной поддержки.

Если женщина заболела в самом начале беременности, в первом триместре, то увеличивается вероятность малых аномалий и пороков развития.

«Например, мы наблюдали повышение частоты повреждения почек (гидронефроза)» Светлана Бычкова

Это пороки, совместимые с жизнью, важна их своевременная диагностика, есть возможность даже внутриутробной коррекции с помощью фетальной хирургии. И конечно, нельзя говорить, что это грозит абсолютно всем. Всё индивидуально и зависит от тяжести перенесенного заболевания, хронических заболеваний матери и многих других факторов.



Обследовав женщин и их детей, мы выявили, что у матерей, перенесших ковид, чаще развивался гестационный сахарный диабет, а у новорожденных, как следствие, наблюдались нестабильность сахаров, отеки, дыхательные нарушения.

«Неонатальная гипогликемия (низкий уровень сахара крови) у ребенка возникала достоверно чаще, даже если у беременной не было гестационного диабета» Светлана Бычкова

То есть можно сделать вывод о влиянии перенесенной коронавирусной инфекции на эндокринный статус как матери, так и новорожденного ребенка.

У нас был показательный клинический случай, когда мама перенесла ковид в 18–19 недель беременности. У ребенка были множественные малые аномалии развития, врожденный гидронефроз, синдром новорожденного от матери с гестационным сахарным диабетом, потребовалась респираторная поддержка. Ребенок родился на сроке 35 недель с весом 3680 г за счет отеков и перенесенной диабетической фетопатии.

«У этой маленькой девочки было сочетание почти всех осложнений, которые типичны для новой коронавирусной инфекции во время беременности матери» Светлана Бычкова

Но всё закончилось хорошо, и, пройдя реанимационное отделение и курс реабилитации, мама с ребенком благополучно были выписаны. С грамотным наблюдением и лечением эти проблемы сейчас вполне по силам медицине.

Болеют ли дети ковидом внутриутробно



Не доказано, что дети болеют ковидом внутриутробно, при этом в некоторых случаях дети рождаются уже с титром антител.

Проводя исследование, мы параллельно брали кровь на антитела к COVID-19 у женщины перед родами и пуповинную кровь у ребенка. У недоношенных детей меньше 26 недель гестации мы не увидели иммуноглобулинов G — показателя сформированного иммунитета.



Коронавирус бьет по эндокринной системе Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU Поделиться Поделиться







У детей более старшего гестационного возраста доказаны корреляции уровней антител в крови матери и пуповинной крови ребенка, и с большой долей вероятности можно говорить, что это именно материнские антитела. При этом уровни иммуноглобулинов G к вирусу в паре «мать — новорожденный» у ребенка были статистически выше. Это очень интересный факт, и он требует дальнейшего изучения.

У новорожденных симптомы неспецифические. Это может быть желтуха, могут быть эпизоды гипогликемии (снижения сахара крови), эпизоды апноэ (кратковременных задержек дыхания). Мы предполагали, что у них будет больше длительных дыхательных нарушений, обструкций, как это описано у взрослых. Но нет.



«У детей чаще встречаются эндокринные нарушения, повышение уровня билирубина и нарушения со стороны нервной системы» Светлана Бычкова

Какие последствия у детей есть после ковида

Как бы легко новорожденный ребенок ни отреагировал на перенесенную мамой коронавирусную инфекцию, ему необходима реабилитация. В первую очередь — неврологическая.

Институт ОММ имеет опыт также лечения детей, которые сами перенесли ковид. С этими детьми мы начинали работать в прошлом году в первую волну эпидемического процесса. В наших стенах было пролечено 137 пациентов от 0 до 18 лет, заболевших ковидом. Дети болеют по-разному.

«По нашим наблюдениям, более тяжело заболевание переносили дети младенческого и дошкольного возраста» Светлана Бычкова

В нашем исследовании у детей до 3 лет чаще подтверждалась пневмония (более чем у трети пациентов) и желудочно-кишечные нарушения в виде диареи, тошноты, рвоты. На снижение обоняния в силу возраста маленькие дети, конечно, не жаловались.

Школьники заболевание переносили легче, у них часто отмечалось бессимптомное течение (по нашим наблюдениям, до 72% в группе 7–12 лет).

Но если ребенок, независимо от возраста, заболел даже в легкой форме, об этом надо обязательно сообщить наблюдающему его педиатру. Врач должен знать, что такой пациент есть у него на участке.



«В любой момент бессимптомное течение может перейти в более сложную форму, которая сопровождается высокой температурой, рвотой, слабостью» Светлана Бычкова

Даже если ребенок перенес легкую форму коронавирусной инфекции, у него могут отмечаться астенические симптомы: усталость, быстрая утомляемость и, как следствие, больше слез и капризов, нарушение сна, нарушение внимания и другие признаки разбалансировки процессов возбуждения и торможения нервной системы. Дети на это не пожалуются, особенно маленькие. Но реабилитация всегда нужна. Внимание и забота родителей тут — самое главное. Необходим акцент на здоровый образ жизни, долгие прогулки, режим дня. Ничего нового, но это всегда работает и дает хорошие результаты.

