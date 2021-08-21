Бездыханное дело. За убийство рэпера Картрайта поручился Бастрыкин

Второй год в морге лежит разделенное на пятнадцать частей тело музыканта Александра Юшко. Над разгадкой его смерти бьются светила судебной медицины. Вдову Марину Кохал не выпускают из СИЗО, хотя ее арест два раза признавали незаконным. Под продлением расследования по делу рэпера до октября 2021 года поставил личную подпись председатель СКР Александр Бастрыкин. Он убежден, что музыканта убили. По данным «Фонтанки», найденное расчлененным в июле 2020 года тело Александра Юшко не предали земле. Оно, состоящее из пятнадцати фрагментов плюс внутренние органы, лежит в морге городского бюро судебно-медицинской экспертизы.

Две группы специалистов вдоль и поперек исследовали Юшко и отчаялись предположить, от чего он умер. Из прижизненных повреждений нашли точечную рану на правой кисти, кровоизлияние в тканях живота неясной этиологии и ссадину на подбородке. Волосы Юшко сохранили коктейль наркотиков и психостимуляторов. На этом — все. Изыскания подтвердили версию вдовы о передозировке. Следствие сделало попытку № 3. Шагом отчаяния кажется призыв под обвинительные знамена одного из лучших в России, если не лучшего, судебно-медицинского эксперта. Доктор медицинских наук, профессор Игорь Толмачев возглавляет кафедру судебной медицины Военно-медицинской академии. Через него прошли тысячи российских военнослужащих, погибших на Северном Кавказе. Толмачев исследовал тела моряков подводной лодки «Курск». Идентификация неопознанных — его конек. Новатор, рационализатор, самый прогрессивный судебный медик современности — это все о нем. По учебникам Толмачева преподают в медицинских вузах. В 1998 году профессор прошел подготовку в специализированной школе ФБР и Минюста США по курсу «Расследование убийств».

В распоряжение Толмачева передали комиссию специалистов в области химии и токсикологии, труп Юшко, материалы уголовного дела и архивные документы. «Фонтанка» ознакомилась со списком вопросов, на которые профессору желательно ответить. В них сквозит мольба: найдите хоть что-нибудь против Марины Кохал. В печени Юшко нашли следы гамма-оксимасляной кислоты (ГОМК). Этот депрессант встречается в некоторых продуктах, применяется в неврологии и анестезии. В России одновременно входит в перечень подлежащих контролю наркотических средств и жизненно необходимых и важнейших лекарств. ГОМК иногда используют не по назначению: например, спортсменами для повышения уровня гормона роста. Следователь Степанова спросила профессора Толмачева, может ли наличие ГОМК свидетельствовать о прижизненном понижении сахара в организме человека. Это очевидная аллюзия к версии следствия об убийстве инсулиновым препаратом «Новорапид флекспен», и достаточно неудачная. Пониженный сахар — это гипогликемию, а ГОМК вызывает гипокалиемию, то есть пониженную концентрацию ионов калия в крови.

«Возможно ли категорически исключить факт введения инсулинового препарата? Вводился ли незадолго до смерти «Новорапид флекспен»? Могла ли смерть наступить от препарата?» — допытывается следователь, имея на руках две отрицательные экспертизы. А если не инсулин, то наверняка нож, уверено следствие. Второй блок вопросов намекает на резню в съемной квартире Юшко и Кохал на Невском проспекте. Свидетельствует ли кровоизлияние в животе о резаном, сквозном, проникающем его повреждении? Какие подтверждения прижизненной кровопотери может найти профессор? По данным «Фонтанки», «ножевая» версия — ноу-хау. Ранее она не рассматривалась следствием, в квартире ничего подходящего под орудие убийства при обыске не находили. На фоне полной неопределенности с доказательствами Марина Кохал тринадцать месяцев находится в СИЗО. У судей, продлевающих ей меру пресечения, сдают нервы. В октябре 2020 года Алла Тяжлова из Смольнинского райсуда вышла из совещательной комнаты с недописанным постановлением. В версии, оглашенной публично, отсутствовали четыре листа конечного варианта документа. Третий кассационный суд признал незаконным арест Кохал из-за нарушения тайны совещания судей. Неизвестно, когда и в чьем присутствии Тяжлова дописывала свое постановление, объясняя необходимость держать обвиняемую под стражей.

В июле 2021 года, продлевая арест на второй год, судья Санкт-Петербургского горсуда Галина Пономарева допустила ту же ошибку, выйдя из совещательной с «сырым» решением. 19 августа Второй апелляционный суд отменил продление ареста Кохал, отправив материалы на новое рассмотрение, дав Горсуду время до 18 сентября (до этой даты обвиняемая будет находиться в СИЗО) и, как сообщил адвокат Сергей Лукьянов, приобщив к делу заключения первых двух экспертиз, которые опровергают версию следствия и не устанавливают насильственный характер смерти Юшко. Уголовное дело по статье 105 УК «Убийство» возбудили 30 июля 2020 года. СК считает, что установил обстоятельства смерти Александра Юшко. Не позднее 29 июля Марина Кохал в ходе конфликта на почве ревности причинила смерть Юшко неустановленным способом и расчленила труп для дальнейшего уничтожения, чтобы скрыть следы преступления. На допросах Кохал говорила, что муж страдал сердечными заболеваниями. 24 июля 2020 года она нашла Юшко мертвым, рядом с ним лежал шприц. По ее утверждению, смерть наступила от передозировки наркотиками. Расчленением тела женщина хотела сымитировать бесследное исчезновение музыканта.