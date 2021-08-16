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Счетная палата проверяет СПбГУ

Счётная палата РФ ведёт проверку двух правительственных вузов: СПбГУ и МГУ. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе ведомства 16 августа.

Оба вуза проверяются по единой программе. Специалистам предстоит оценить итоги реализации программ развития МГУ и СПбГУ.

«Проверка запланирована в 2020 году в рамках комплексного анализа программ развития университетов. Предыдущие проверочные мероприятия по данной теме были посвящены реализации государственной программы 5–100, в рамках которых Счетной палатой был охвачен 21 вуз», — уточнили в пресс-службе Счётной палаты.

Проверка продлится до четвёртого квартала. Ведёт её аудитор Дмитрий Зайцев — москвич с опытом работы в столичных банковских организациях.

В 2017 году специалисты Счётной палаты пришли к выводу, что СПбГУ неэффективно потратил полмиллиарда рублей.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин возглавляет факультет свободных искусств и наук СПбГУ. По задумке декана, факультет должен отделиться от вуза в самостоятельную структуру. Причиной реорганизации могло стать желание финансовой и политической независимости. Новый университет Кудрина должен сохранить либеральный настрой.

После того, как о реорганизации заговорили в СМИ, Генпрокуратура признала Бард-колледж, тесно сотрудничавший с факультетом свободных искусств, нежелательной организацией. СПбГУ экстренно разорвал отношения с американским партнёром, оставив выпускников без двойного диплома и потеряв полмиллиона долларов в год. Позже на факультете свободных искусств в шкафу обнаружили нежелательные документы Бард-колледжа, о чём вуз сообщил в Генпрокуратуру.

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Комментарии (4)

266203326
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Мне 55 лет. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь..

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340.
SSGHQ
Кудрин и наука? Смешно. К студенткам клеится дед?
Danik
Заехал в Петергоф.
Там естественнонаучные факультеты СПбГУ расположены.
Разруха такая, что пахнет просто развалом образования и потерями млрдов рублей.
А ведь был красивый, современный, учебный и ведущий научные разработки комплекс.
На физфаке на курсе училось по 300 студентов на курсе. Сейчас только 50 на курсе.
Про что говорить! Государство само уничтожает образование и науку.
Не нужны ученые этой "стране возможностей"!
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