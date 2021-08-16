Счетная палата проверяет СПбГУ

Оба вуза проверяются по единой программе. Специалистам предстоит оценить итоги реализации программ развития МГУ и СПбГУ.
«Проверка запланирована в 2020 году в рамках комплексного анализа программ развития университетов. Предыдущие проверочные мероприятия по данной теме были посвящены реализации государственной программы 5–100, в рамках которых Счетной палатой был охвачен 21 вуз», — уточнили в пресс-службе Счётной палаты.
Проверка продлится до четвёртого квартала. Ведёт её аудитор Дмитрий Зайцев — москвич с опытом работы в столичных банковских организациях.
В 2017 году специалисты Счётной палаты пришли к выводу, что СПбГУ неэффективно потратил полмиллиарда рублей.
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин возглавляет факультет свободных искусств и наук СПбГУ. По задумке декана, факультет должен отделиться от вуза в самостоятельную структуру. Причиной реорганизации могло стать желание финансовой и политической независимости. Новый университет Кудрина должен сохранить либеральный настрой.
После того, как о реорганизации заговорили в СМИ, Генпрокуратура признала Бард-колледж, тесно сотрудничавший с факультетом свободных искусств, нежелательной организацией. СПбГУ экстренно разорвал отношения с американским партнёром, оставив выпускников без двойного диплома и потеряв полмиллиона долларов в год. Позже на факультете свободных искусств в шкафу обнаружили нежелательные документы Бард-колледжа, о чём вуз сообщил в Генпрокуратуру.