Счетная палата проверяет СПбГУ

Оба вуза проверяются по единой программе. Специалистам предстоит оценить итоги реализации программ развития МГУ и СПбГУ.



«Проверка запланирована в 2020 году в рамках комплексного анализа программ развития университетов. Предыдущие проверочные мероприятия по данной теме были посвящены реализации государственной программы 5–100, в рамках которых Счетной палатой был охвачен 21 вуз», — уточнили в пресс-службе Счётной палаты.

Проверка продлится до четвёртого квартала. Ведёт её аудитор Дмитрий Зайцев — москвич с опытом работы в столичных банковских организациях.