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Из-за разрыва отношений с Бард-колледжем СПбГУ потеряет полмиллиона долларов в год

Размер пожертвований из эндаумент-фонда американского Бард-колледжа (признан нежелательной организацией на территории РФ) для поддержки факультета свободных наук и искусств СПбГУ составлял не менее полумиллиона долларов в год. Об этом сообщается на сайте вуза 24 июня.

«Эти средства по указанию декана расходовались на организацию учебных и научных семинаров, на дополнительные выплаты преподавателям коллектива факультета свободных искусств и наук, на оплату командировочных расходов преподавателей коллектива факультета свободных искусств и наук, на оплату различных внеучебных мероприятий, оплату внешних преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной деятельности (в том числе Европейского университета, НИУ «Высшая школа экономики»)», — говорится на сайте вуза.

Точно такая же сумма оставалась в распоряжении руководства Бард-колледжа. Деньги расходовались для обеспечения студентов и преподавателей факультета свободных искусств во время пребывания в Бард-колледже, а также на командировки американских коллег в Петербург.

После признания Бард-колледжа нежелательной организацией заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Андрюшин направил в учреждение письмо о прекращении сотрудничества.

СПбГУ и Бард-колледж поддерживали партнёрские отношения более 20 лет. Причиной пересмотра статуса американского вуза в России стала его близость к Джорджу Соросу.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Ivan Ivanovich
35 миллионов рублей для бюджета СПбГУ- ни о чем, не заметят даже
В крайнем случае Медвепут подкинет деньжат альма матер
Cвифт
.... какое отношение к ним имел СПбГУ ?
---- для поддержки факультета свободных наук и искусств СПбГУ составлял не менее полумиллиона долларов в год.
.... если Кудрину так мило его создание ни о чём, пусть платит им из своего кармана.
RemyMartin
Только на пользу.
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