Из-за разрыва отношений с Бард-колледжем СПбГУ потеряет полмиллиона долларов в год

«Эти средства по указанию декана расходовались на организацию учебных и научных семинаров, на дополнительные выплаты преподавателям коллектива факультета свободных искусств и наук, на оплату командировочных расходов преподавателей коллектива факультета свободных искусств и наук, на оплату различных внеучебных мероприятий, оплату внешних преподавателей, привлекаемых к реализации образовательной деятельности (в том числе Европейского университета, НИУ «Высшая школа экономики»)», — говорится на сайте вуза.

Точно такая же сумма оставалась в распоряжении руководства Бард-колледжа. Деньги расходовались для обеспечения студентов и преподавателей факультета свободных искусств во время пребывания в Бард-колледже, а также на командировки американских коллег в Петербург.



После признания Бард-колледжа нежелательной организацией заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Андрюшин направил в учреждение письмо о прекращении сотрудничества.



СПбГУ и Бард-колледж поддерживали партнёрские отношения более 20 лет. Причиной пересмотра статуса американского вуза в России стала его близость к Джорджу Соросу.

