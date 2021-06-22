Фото: Ирина Бужор/Коммерсантъ Поделиться Поделиться







Бард-колледж стал первым в России вузом, признанным нежелательной организацией. Частный вуз из США более 20 лет сотрудничал с СПбГУ и должен был стать партнёром Университета свободных искусств, создаваемого в Петербурге по инициативе Алексея Кудрина. Однако, теперь выданные дипломы американского образца могут обернуться проблемами для их обладателей.

Отношения СПбГУ и Бард-колледжа завязались в 90-е годы. И американская, и российская сторона тогда были заинтересованы в реформе международного образования. В отличие от классических вузов со строгой схемой обучения, Бард-колледж предлагал своим студентам самим составлять учебный план, ориентируясь на собственные предпочтения. Модель liberal arts поддержал академик Дмитрий Лихачёв.



«Индивидуализация учебного плана, сочетание дисциплинарно ориентированных и междисциплинарных программ позволяет эффективно развивать у студентов критическое и творческое мышление, формировать личность гражданина демократического общества, способного к эффективной и продуктивной деятельности в условиях постиндустриального мира», — писал тогда Лихачёв министру образования РФ Владимиру Филиппову.

В 1999 году президент Бард-колледжа Леон Ботстайн вместе с Людмилой Вербицкой инициировал создание на базе СПбГУ первой в России программы «Искусства и гуманитарные науки». Позже профессору Ботстайну присвоили звание почетного доктора СПбГУ. В 2011 году на основе программы создали факультет свободных искусств и наук. Деканом избрали Алексея Кудрина. Для привлечения одаренных абитуриентов 50 студентам, поступившим на платные места, предоставили скидку на обучение в 30%. Помочь финансово факультету согласились российские компании. Речь шла о 10 млн долларов.

«Как сообщил членам Попечительского совета президент Бард-колледжа Леон Ботстайн, известный американский финансист Джордж Сорос готов выделить дополнительно 5 млн долларов в ту часть Фонда целевого капитала Бард-колледжа, которая предназначена для развития программы «Искусства и гуманитарные науки» СПбГУ», — говорится на сайте СПбГУ.



Сейчас на факультете учится около 700 студентов. В начале 2021 года стало известно о выходе факультета из состава СПбГУ. Предполагалось, что Бард-колледж станет партнёром нового университета. Инициатива реорганизации принадлежит лично Кудрину.

«Это решение связано со стремлением добиться большей демократичности в административном плане, чтобы вопросы о том, как и что делают преподаватели, решались в недрах нашей структуры без бесконечного согласования с ректоратом», — комментировал «Фонтанке» один из преподавателей. Кроме того, сейчас факультет не может полностью пользоваться привлекаемыми средствами, так как деньги сливаются в общий котёл СПбГУ и перераспределяются.

Через два месяца после новости о создании нового вуза его решили проверить. С запросом в Генеральную прокуратуру обратился координационный совета некоммерческих организаций РФ. В жалобе просили проверить создаваемый Университет свободных искусств и наук на предмет «тесной аффилированности» с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу. Также в письме содержалось предложение признать Бард-колледж нежелательной организацией.



За день до поступления жалобы в ведомство сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин предложил запретить все проекты Сороса в России (Фонд Сороса признан нежелательной организацией на территории РФ). «И везде цель у них совершенно одна: системное продолжение 1991 и тех задач, которые до конца не были выполнены», — заявил писатель.

В СПбГУ официальных заявлений по поводу проверки не делали. Своё видение ситуации размещали в виртуальной приёмной. Если коротко, то вуз узнал о проверке из СМИ, подсуетился и сам направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку своего сотрудничества с Бард-колледжем.

В американском университете отношений с Джорджом Соросом не скрывают. На сайте учреждения можно найти новости о регулярных пожертвованиях. В апреле Бард-колледж получил грант в 500 миллионов долларов. Также Леон Ботстайн является председателем попечительского совета Центрально-Европейского университета, созданного при финансовой поддержке Сороса.



21 июня Генпрокуратура разметила на своём сайте релиз о признании Бард-колледжа нежелательной организацией. «Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.



«Решение прокуратуры о признании Бард-колледжа нежелательной организацией на территории Российской Федерации означает прекращение многолетнего сотрудничества СПбГУ и Бард-колледжа, соглашение должно быть расторгнуто», — прокомментировал «Фонтанке» пресс-секретарь Алексея Кудрина Денис Есаулов. Работа по созданию нового университета на базе факультета свободных искусств «идёт в плановом режиме». «Новый университет будет сотрудничать с передовыми российскими и зарубежными университетами», — добавил Есаулов.

В недрах факультета сейчас обсуждается, как правильно заступиться за многолетнего соратника и стоит ли это делать. Ведь поддержка нежелательной организации уголовно наказуема. «Очень важно, чтобы мы были в безопасности и не навредили тем людям, которые о нас заботятся и преподают на факультете. В конечном итоге, сейчас мы — гораздо больше, чем просто студенты и преподаватели», — говорится в одном из чатов.

Ранее Госдума ужесточила ответственность за помощь нежелательным организациям. Финансирование или сбор денег обойдется в лишение свободы до пяти лет. Управление деятельностью такой организации в России депутаты максимально оценили в шесть лет лишения свободы. При этом в Уголовном кодексе уточняется, что лицо добровольно прекратившее участие в деятельности нежелательной организации «освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления».



Выпускников, в том числе обучающихся на платной основе, интересует вопрос второго диплома от Бард-колледжа. «Фонтанка» направила запрос в СПбГУ. На момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Вечером 22 июня в одном из студенческих телеграмм-каналов появился пост об итогах встречи учащихся и преподавателями. На ней обсуждали вопрос получения диплома от Бард-колледжа. Однозначного ответа студентам не дали. «На данный момент неизвестно, смогут ли студенты 4 курса получить диплом Bard College. Преподаватель заявил, что позиция ректорского флигеля по этому поводу заключается в том, что университет изначально «не обещал» второй диплом», — говорится в сообщении. Решено провести встречу с юристом для прояснения деталей. Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

