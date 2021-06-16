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Госдума ужесточила ответственность за помощь нежелательным организациям. За донаты — сразу в тюрьму

Госдума приняла в третьем чтении закон о помощи нежелательным организациям

Закон о деятельности нежелательных организаций ужесточен. За участие или помощь неправительственным фондам сразу возбудят уголовное дело, без административной прелюдии.

Госдума 16 июня в третьем чтении приняла поправки в статью 284.1 УК РФ о наказании за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России.

Финансирование или сбор денег обойдется в лишение свободы до пяти лет. Управление деятельностью такой организации в России депутаты максимально оценили в шесть лет колонии.

За участие в деятельности к уголовной ответственности привлекут после однократного протокола по КоАП. В действующей редакции уголовного преследования можно добиться после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года.

Нежелательными организации признает Минюст по согласованию с МИДом на основании данных от правоохранительных органов. Список ведется с 2015 года, в нем 34 наименования.

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Комментарии (9)

Редиска Здесь
Одна из организаций в этом списке - фонд "Открытое Общество". Я когда-то давно (в 1996 или 1997 году) воспользовался услугами этого фонда. Они открыли в Питере бесплатный компьютерный зал с доступом в Интернет. Я впервые в жизни вышел в Интернет именно там. Спасибо им за это.
Но вот интересно, за пользование услугами "нежелательных организаций" будут привлекать?
265947515
Если учитывать что некоторые законы у нас имеют обратную силу, сколько же людей можно закрыть и на строительство БАМа отправить.
Редиска Здесь
По-моему, самая нежелательная в России организация - это ГосДума. Я никогда не буду жертвовать ей свои деньги. По крайней мере, добровольно.
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