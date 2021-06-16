Госдума ужесточила ответственность за помощь нежелательным организациям. За донаты — сразу в тюрьму

Закон о деятельности нежелательных организаций ужесточен. За участие или помощь неправительственным фондам сразу возбудят уголовное дело, без административной прелюдии.
Госдума 16 июня в третьем чтении приняла поправки в статью 284.1 УК РФ о наказании за участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной в России.
Финансирование или сбор денег обойдется в лишение свободы до пяти лет. Управление деятельностью такой организации в России депутаты максимально оценили в шесть лет колонии.
За участие в деятельности к уголовной ответственности привлекут после однократного протокола по КоАП. В действующей редакции уголовного преследования можно добиться после двукратного привлечения к административной ответственности в течение года.
Нежелательными организации признает Минюст по согласованию с МИДом на основании данных от правоохранительных органов. Список ведется с 2015 года, в нем 34 наименования.