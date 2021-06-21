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«Представляет угрозу основам конституционного строя». Американский «Бард колледж» после 20 лет дружбы с СПбГУ признан нежелательной организацией

Партнёра СПбГУ и университета Кудрина — американский «Бард колледж» признали нежелательной организацией в РФ

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американского «Бард колледжа». Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ведомства 21 июня.

«Установлено, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Признать «Бард колледж» нежелательной организацией на территории России в апреле попросил координационный совет некоммерческих организаций РФ. В направленном в Генпрокуратуру сообщении также упоминалась возможная «тесная аффилированность» создаваемого в Петербурге университета свободных искусств с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу (Фонд Сороса признан нежелательной организацией в РФ).

В СПбГУ о запросе Координационного совета узнали из СМИ. В этот же день заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин направил запрос в «Бард колледж», в котором интересовался происхождением пожертвований.

СПбГУ и «Бард колледж» сотрудничают с 1997 года. Благодаря партнёрству был создан первый в России факультет свободных искусств, основанный на принципах либерального образования. В 2021 году стало известно о выходе факультета из состава СПбГУ. Создание нового университета в Петербурге — личная инициатива декана и председателя Счётной палаты Алексея Кудрина. Планировалось, что вуз начнёт принимать студентов в сентябре 2021 года. Его выпускники будут получать двойной диплом: университета свободных искусств и «Бард колледжа».

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Комментарии (23)

266100410
Пока в СПБГУ глава института истории чеченец Даудов (который написал всего две диссертации по истории "гордаво очкерийского народа" и внезапно стал профессором и ректором университета) будут плодиться такие как Соколовы (его прямой патронаж) и прочие личности. Какая власть — такая и официальная история.
dragvs
А в России разве еще конституционный строй? Мне казалось шайка бандитов осуществила захват власти.
Diplot
Кстати как там здоровье господина Соколова. Видимо он - угроза менее значимая. После такого события диплом СПБГУ ВК поистине красный.
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