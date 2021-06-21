«Представляет угрозу основам конституционного строя». Американский «Бард колледж» после 20 лет дружбы с СПбГУ признан нежелательной организацией

Признать «Бард колледж» нежелательной организацией на территории России в апреле попросил координационный совет некоммерческих организаций РФ. В направленном в Генпрокуратуру сообщении также упоминалась возможная «тесная аффилированность» создаваемого в Петербурге университета свободных искусств с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу (Фонд Сороса признан нежелательной организацией в РФ).

В СПбГУ о запросе Координационного совета узнали из СМИ. В этот же день заместитель ректора по международной деятельности СПбГУ Сергей Андрюшин направил запрос в «Бард колледж», в котором интересовался происхождением пожертвований.



СПбГУ и «Бард колледж» сотрудничают с 1997 года. Благодаря партнёрству был создан первый в России факультет свободных искусств, основанный на принципах либерального образования. В 2021 году стало известно о выходе факультета из состава СПбГУ. Создание нового университета в Петербурге — личная инициатива декана и председателя Счётной палаты Алексея Кудрина. Планировалось, что вуз начнёт принимать студентов в сентябре 2021 года. Его выпускники будут получать двойной диплом: университета свободных искусств и «Бард колледжа».

