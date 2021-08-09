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«Нежелательную» находку из СПбГУ проверят в прокуратуре. В вузе нашли документы Бард-колледжа

Санкт-Петербургский государственный университет обратился в Генпрокуратуру после обнаружения документов американского Бард-колледжа, который признан в России нежелательной организацией. Информация об этом опубликована 9 августа на сайте вуза.

В конце июля и.о. начальника учебного отдела по направлению «Искусства и гуманитарные науки» искал на факультете свободных искусств и наук свободное место для документов, открыл шкаф и нашел документы Бард-колледжа: дипломы, сертификаты, обложки для документов. После анализа находки стало понятно, что некоторые дипломы выданы студентам СПбГУ, в том числе выпускникам 2020–2021 учебного года.

Как уточняется, предыдущий начальник отдела уволился, но не передал дела и документы своим коллегам.

В июне Генпрокуратура включила Бард-колледж в список организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Так как американский вуз более 20 лет сотрудничал с СПбГУ и, как предполагалось, должен был стать партнером Университета свободных искусств, СПбГУ исключил из ученого совета, а также из комиссий факультета представителей Бард-колледжа, создал рабочую группу для проверки библиотечных фондов, документации, учебных планов и помещений факультета, а также уведомил американского партнера о разрыве отношений. На тот момент еще обсуждалось, смогут ли выпускники получить дипломы Бард-колледжа.

В связи с находкой, которая может быть расценена как нарушение законодательства — хранение материалов о деятельности нежелательной организации, — в настоящее время проводится проверка.

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Комментарии (5)

Serg_I
Бланки становятся документами только после их оформления - то есть внесения персональных данных и заверения их подписью и печатью. Я так понимаю, что нашли типографским способом отпечатанные и неучтённые бланки документов?
***_555
Крысы, стукачи... Велкам ту совок 30-х.
ElenaLeo
СПбГУ закрыть, нашедшему - 10 лет лагерей.
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