«Нежелательную» находку из СПбГУ проверят в прокуратуре. В вузе нашли документы Бард-колледжа

В конце июля и.о. начальника учебного отдела по направлению «Искусства и гуманитарные науки» искал на факультете свободных искусств и наук свободное место для документов, открыл шкаф и нашел документы Бард-колледжа: дипломы, сертификаты, обложки для документов. После анализа находки стало понятно, что некоторые дипломы выданы студентам СПбГУ, в том числе выпускникам 2020–2021 учебного года.



Как уточняется, предыдущий начальник отдела уволился, но не передал дела и документы своим коллегам.

В июне Генпрокуратура включила Бард-колледж в список организаций, деятельность которых признана в России нежелательной. Так как американский вуз более 20 лет сотрудничал с СПбГУ и, как предполагалось, должен был стать партнером Университета свободных искусств, СПбГУ исключил из ученого совета, а также из комиссий факультета представителей Бард-колледжа, создал рабочую группу для проверки библиотечных фондов, документации, учебных планов и помещений факультета, а также уведомил американского партнера о разрыве отношений. На тот момент еще обсуждалось, смогут ли выпускники получить дипломы Бард-колледжа.