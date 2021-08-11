«Тогда мы поняли, что нужны энергоавтономные табло, — говорит Моисеев. — Провели большую исследовательскую работу и сделали экспериментальный экземпляр, которому для работы хватало питания только от солнечной панели за счет того, что энергия не тратится на постоянное удержание информации на экране, только на ее смену. Показали, установили опытный образец напротив комтранса, потом испытывали на территории «Организатора перевозок», только после этого несколько табло поставили в городе для подконтрольной эксплуатации на несколько месяцев, на безвозмездной основе. Чиновники каждый день выходили, что-то фиксировали, делали замечания, направляли нам, мы работали. После утверждения финальной версии отлаженного устройства табло тестировалось в экстремальных условиях с низкими температурами и высокой влажностью в специальной лаборатории, только после этого в городе появились первые устройства. Это была хорошая совместная работа с городом, с высокой заинтересованностью профильных ведомств».



Совместная работа завершилась в 2015 году подписанием контрактов с ГКУ «Организатор перевозок». «Синертэк» расставил табло сначала на 18 адресах, потом еще на 80; параллельно аналогичный контракт исполнял арзамасский «Рикор электроникс» на 85 остановках. Важно, что речь шла не о покупке оборудования: город приобретал услугу информирования. То есть поставщики монтировали информационные знаки и обеспечивали их работу в течение срока действия договора.



В 2018 году этот срок решили не продлевать: претензий заказчик не высказывал, однако заявил, что «прорабатывает возможность размещения электронных табло с другими условиями установки». Обе компании утверждали, что им предложили просто отдать оборудование городу за рубль. «Рикор электроникс» пожал плечами и демонтировал свои табло. «Синертэк» решил посмотреть, чем закончится, и некоторое время продолжал ухаживать за оборудованием — благо их автономность превращала уход главным образом в очистку от объявлений и в починку поврежденных вандалами экранов.



Закончилось сменой парадигмы. «Организатор перевозок» решил отказаться от приобретения услуг, произвести закупку табло с вводом в эксплуатацию, при этом абсолютно новой конструкции с новыми свойствами, требующими для работы регулярной замены аккумуляторов. «Мы говорили, что это не оптимальное решение, — вспоминает Моисеев, — что эксплуатирующей организации придется мотаться по городу с тоннами батарей. Но техзадание есть техзадание, мы поставили то, что требовалось». Контракт заключили на 22 млн и 105 адресов.



Как ситуация развивалась дальше, «Фонтанка» рассказывала: табло подключили, но контракт на обслуживание оборудования «Организатор перевозок» ни с кем не заключил, оборудование начало гаснуть. «Заказчиком было принято решение о самостоятельном обслуживании, к чему он оказался абсолютно не готов, — говорит Моисеев. — У организации не было лестниц, инструмента, не было ни одного понимающего специалиста, доходило до того, что нам звонили и спрашивали, как померить напряжение на аккумуляторах. То, как производилось обслуживание, не хочется вспоминать, крышки на табло закручивались только на часть винтов, через образовавшиеся отверстия внутрь попадала влага, не было регулярности в замене батарей, часть табло всегда были разряжены. На протяжении всего этого времени нам без перерыва направлялись претензии о том, что табло не работают, заказчика не волновало, что в табло могло не быть сим-карты или разряжены аккумуляторы, оборваны провода. Ну о какой работе могла идти речь».



По словам гендиректора компании, дух сотрудничества покинул эту отрасль после того, как заказчик начал требовать уплаты штрафов из расчета 5% от суммы контракта за каждый случай с неработающим табло. На сайте госзакупок действительно видно, что «Организатор перевозок» неоднократно направлял письма «Синертэку» о том, что оборудование по тем или иным адресам неработоспособно — именно по причине низкого качества, а значит, поставщик обязан его заменить в рамках двухлетней гарантии. Месяц от месяца число «ненорматива» в претензиях менялось — то 10 из 105, до 36 из 105 аккумуляторов отказывались заряжаться. Компания настаивала на том, что проблема именно в качестве эксплуатации. «Синертэк» понял, что особо ждать нечего, и поснимал то оборудование, что продолжало висеть в городе по старым сервисным контрактам 2015–2016 годов.



У «Фонтанки» есть акт совместного осмотра того самого табло на Лиговском, на которое пожаловался корреспондент. Комиссия «Организатора перевозок» и «Синертэка» еще в апреле 2019 года установила: нет, не работает; да, не хватает винтов в крышке и заклепок в солнечной панели; нет, со звуковым оповещением не получается; да, есть коррозия и бумажные пломбы сорваны. Но все это мало что объясняло, комиссия занималась сухим актированием. В общем, суд был неизбежен.



«Организатор перевозок» подал два иска. Первым он потребовал от «Синертэка» выплатить неустойку в 5,3 млн рублей и устранить недостатки по ряду адресов. Заказали экспертизу, стороны задали, мягко говоря, наводящие вопросы. «Организатор перевозок»: имеются ли дефекты и относятся ли они к конструктивным?» «Синертэк»: «Приведет ли отсутствие крепежных винтов в корпусе ЭИЗО к попаданию воды и грязи внутрь корпуса ЭИЗО и, как следствие, к образованию ржавчины (коррозии) на внутренних деталях ЭИЗО и к повреждению оборудования ЭИЗО?» Эксперты покопались и выбросили из списка требований несколько табло (например, на Политехнической, 30, где дефект эксплуатационный), однако по целому списку признали правоту заказчика. Решение приняли в июне 2021-го: обязать «Синертэк» по гарантии исправить ситуацию на 9 адресах: от пр. Просвещения до Университетской набережной, от просадки асфальта до отслоения лицевой панели табло. Однако финансовые требования удовлетворены лишь частично: совокупно около миллиона (пени и оплата экспертизы).



Видимо, именно этот иск имеет в виду комтранс в своем ответе, когда говорит, что суд принял положительное решение, которое подрядчик может оспорить. Кто о чем, а корреспондент о Лиговке, ее в определении суда нет. Ну так ведь есть и другой иск — на 8 млн. В списке — остановки центральных и северных районов, всего более 60 адресов, среди них — Лиговский, 88: правда, истец требует устранить здесь коррозию и восстановить звуковое оповещение, хотя на данный момент табло в целом отсылает к Малевичу. Решения суда нет, сроки экспертизы продлеваются.



Гаснущее табло — подходящая метафора для информационного обеспечения остановок в Петербурге. Многим памятна история с умной остановкой у Гостиного двора, опыт которой так и не распространили на весь город, ведь она не укладывалась в схему распределения павильонов как рекламных площадей. В итоге на данный момент все снова ушло в стадию технических пилотов, а Смольный предпочитает оповещать пассажиров не очень интеллектуальными баннерами. Каждая умная остановка — это событие и благотворительность, как, например, очередной заход к Гостиному двору.



В своем ответе по поводу табло на Лиговском проспекте комтранс сообщает: «Адрес его размещения обязательно учтут при планировании дальнейших закупок. Просим Вашего понимания, что потребуется время на поиск оптимальной конструкции ЭИЗО, её испытания и другие формальности».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

