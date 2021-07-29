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У Финляндского вокзала поломка на трамвайно-троллейбусном пересечении. Семь маршрутов скорректировали

У Финляндского вокзала проблемы с движением трамваев

Трамвайно-троллейбусное пересечение чинят 29 июля в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщают пользователи соцсетей, уточняя, что на улице Комсомола встали трамваи.

«В связи с повреждением трамвайно-троллейбусного пересечения на ул. Комсомола внесены оперативные изменения в организацию движения трамваев и троллейбусов. На месте работают аварийные службы, движение в штатном режиме будет восстановлено в ближайшее время», — пообещали в Горэлектротрансе.

Пока электрические общественные трамваи следуют по следующим маршрутам:

№ 3, 6: до к/ст «ул.Марата»

№ 20, 40: до метро «Выборгская»

№ 23: до Перекупного пер.

Троллейбусы следуют:

№ 38: до Минеральной ул.

№ 3: по Большеохтинскому мосту.

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