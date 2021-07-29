У Финляндского вокзала поломка на трамвайно-троллейбусном пересечении. Семь маршрутов скорректировали

«В связи с повреждением трамвайно-троллейбусного пересечения на ул. Комсомола внесены оперативные изменения в организацию движения трамваев и троллейбусов. На месте работают аварийные службы, движение в штатном режиме будет восстановлено в ближайшее время», — пообещали в Горэлектротрансе.
Пока электрические общественные трамваи следуют по следующим маршрутам:
№ 3, 6: до к/ст «ул.Марата»
№ 20, 40: до метро «Выборгская»
№ 23: до Перекупного пер.
Троллейбусы следуют:
№ 38: до Минеральной ул.
№ 3: по Большеохтинскому мосту.