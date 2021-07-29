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У Финляндского вокзала в Петербурге загорелась контактная сеть. Очевидцы приняли яркое пламя за шаровую молнию

В Петербурге на улице Комсомола загорелись провода

На улице Комсомола вблизи Финляндского вокзала в Петербурге воспламенилась контактная сеть для троллейбусов и трамваев. Очевидцы нарекли искрящиеся провода «шаровой молнией».

Видеозапись с места инцидента появилась в сообществе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». На кадрах заметно, что из-за короткого замыкания на участке произошло серьезное возгорание.

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В ГУП «Горэлектротранс» сообщили, что сейчас на месте работают аварийные службы. В организацию движения трамваев и троллейбусов внесли изменения.

Ранее «Фонтанка» сообщала о корректировках. Так, трамваи № 3 и 6 пока следуют до станции «Улица Марата», № 20 и 40 — до станции метро «Выборгская», а № 23 — до Перекупного переулка. Троллейбус № 38 едет только до Минеральной улицы, маршрут № 3 временно проложен по Большеохтинскому мосту.

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