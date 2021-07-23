В Хостинском районе Сочи заработали сирены вечером 23 июля. Власти города предупредили жителей и гостей города о возможной эвакуации из-за непогоды и разливов рек.
Автор: Типичный Сочи / vk.com
«Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать. Сирены включили», — сказал собеседник агентства ТАСС.
Сообщений о серьезных происшествиях на фоне непогоды пока не поступало.
В Адлерском районе Сочи из-за дождей затруднено движение транспорта, люди выходят из автобусов и пытаются добираться пешком. Местами подтоплены проезжая часть и тротуары.
Автор: Типичный Сочи / vk.com
Сильный ливень затопил трассу в направлении Адлер-Сочи, в связи с этим движение было приостановлено, сообщается в пресс-службе Упрдор «Черноморье».
Автор: Типичный Сочи / vk.com